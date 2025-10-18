English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ், இனி பல்கலைக்கழகங்களிலும் பணியாற்றலாம்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ், இனி பல்கலைக்கழகங்களிலும் பணியாற்றலாம்

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பல்கலைக்கழகங்களில் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்கள் இனி டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 18, 2025, 09:05 AM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • பல்கலைக்கழக காலிப் பணியிடங்கள் சேர்ப்பு
  • இனி வரும் நாட்களில் குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கும்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ், இனி பல்கலைக்கழகங்களிலும் பணியாற்றலாம்

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான முறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த நியமனங்களுக்காக ஒரு புதிய நடைமுறையைச் செயல்படுத்தும் நோக்குடன் ஒரு மசோதா கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மசோதாவை மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் தாக்கல் செய்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மசோதாவின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நோக்கம்:

பொதுத் தேர்வு முறை: தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் 22 மாநிலப் பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்குத் தேர்வுகளை இனிமேல் தனித்தனியாகப் பல்கலைக்கழகங்கள் நடத்தாது.

சிறப்பு மற்றும் சீரான தேர்வு முறை: ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்குத் தகுதியானவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்குடனும், ஒரே மாதிரியான நடைமுறையைக் கடைப்பிடிக்கும் தேர்வு முறையை உறுதி செய்வதற்காகவே இந்த மசோதா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆட்சேர்ப்புக்கான அதிகாரம்: இந்தப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்புப் பணிகளை, தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியமான தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்திடம் (TNPSC) ஒப்படைக்க இந்த மசோதா வழிவகுக்கிறது.

கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு: டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நடைபெறும் தேர்வுகளின் வழியே, தகுதியுள்ள கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள இளைஞர்களும் இந்தப் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவும், போட்டித் தேர்வில் கலந்துகொள்ளவும் சம வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்.

பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நிர்வாகச் சுமை குறைப்பு: இனிமேல், இந்தப் பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் தேர்வு போன்ற சிக்கலான பணிகளிலிருந்து பல்கலைக்கழகங்கள் விடுபட முடியும். இதனால், பல்கலைக்கழகங்கள் தங்கள் முதன்மையான மற்றும் முக்கியமான பணியான கல்விப் பணியில் (கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி மற்றும் நிர்வாகம்) முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த முடியும் என்று மசோதாவில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

அரசு எடுத்திருக்கும் இந்த நடவடிக்கை டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல்கலைக்கழங்கள் இனி தனிப்பட்ட முறையில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப முடியாது. டிஎன்பிஎஸ்சி வழியாகவே இனி தமிழ்நாடு அரசு பல்கலைக்கழங்களில் ஆட்சேர்ப்பு இருக்கும். குரூப் 4 உள்ளிட்ட காலிப் பணியிடங்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறது என தேர்வர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வந்த நிலையில், அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

குரூப் 4 ரிசல்ட் எப்போது?

இதேபோல் தேர்வர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கும் மற்றொரு அப்டேட் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 ரிசல்ட். இது குறித்து தேர்வாணையம் ஏற்கனவே தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துவிட்டது. அக்டோபர் கடைசி வாரங்களில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, பார்த்தால் இன்னும்  10 நாட்களுக்குள் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக பிரகாசமான வாய்ப்பு உள்ளது. தீபாவளி முடிந்தவுடன் வரும் வார இறுதி நாட்களில் தேர்வு முடிவை எதிர்பார்க்கலாம்.  கட் ஆஃப் பொறுத்தவரை கணிக்க முடியாதவையாக இருக்கிறது. பிரபலமான தேர்வு மையங்கள் கூட இம்முறை கட் ஆப் தொடர்பான கணிப்புகளை வெளியிடவில்லை. ஏனென்றால் தேர்வு கடினமாக இருந்ததால், ரிசல்ட் வந்தபிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | நவம்பர் 10 கடைசி நாள்! உதவிப்பேராசிரியர் பதவி.. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க - எழுத்து தேர்வு இல்லை! தமிழக அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு! எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

மேலும் படிக்க - 7267 காலி பணியிடங்கள்.. ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? கடைசி நாள் மற்றும் தகுதி

