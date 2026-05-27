/டிஎன்பிஎஸ்சி அப்டேட்: 461 காலிப்பணியிடங்கள்.. இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி?

TNPSC Latest News: டிஎன்பிஎஸ்சியில் காலியாக உள்ள 461 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப சேவை பணிக்கு இன்று (மே 27) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
TNPSC Latest News: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்காக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். ஆண்டுதோறும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. குரூப் 2, குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டிற்கான 461 ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப சேவைப் பணிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இந்த பணிக்கு இன்று (மே 27) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம. அதன்படி , உதவி நிலத்தியலாளர், உதவி பொறியாளர், மருந்து ஆய்வாளர், தோட்டகலை, வேளாண் அலுவலர், இளநிலை கட்டட இளநிலை வடிவமைப்பாளர், உதவி பொறியாளர், சுற்றுச்சூழல் அறிவியலாளர், உதவி மேலாளர், தொல்லியல் துறை அலுவலர், இளநிலை அறிவியில அலுவலர், மொழி பெயர்ப்பாளர், இளநிலை புகைப்படக்காரர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இந்த பணியிடத்தில் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் பிஇ, பிடெக், பிஎஸ்சி, பிஆர்க், எல்எல்பி, எம்எஸ்சி, எம்பிஏ ஆகிய படிப்பில் ஏதேனும் ஒன்றை முடித்திருக்க வேண்டும். அனைத்து பணியித்திற்குமான கல்வித்தகுதியை அறிவிப்பில் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 01.07.2026 அன்று தேர்வர்கள் அனைத்து பதவிகளுக்கும் 21 வயதினை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
அதிகபட்ச வயது வரம்பு மற்றும் சலுகைகள் குறித்த விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உச்ச வரம்பு இல்லை என்பது 01.07.2026 அன்றோ அல்லது தெரிவு செய்யப்படும் நாளன்றோ அல்லது நியமனம் செய்யப்படும் நாளன்றோ தேர்வர் 60 வயதை நிறைவு செய்திருக்கக் கூடாது.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனைகள்) சட்டம், 2016 பிரிவு 3இன் படி, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வயதுச் சலுகை, ஏற்கனவே ஏதேனும் ஒரு வகுப்பு அல்லது பணி அல்லது பிரிவிற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட முன்னாள் இராணுவ வீரர்களுக்குப் பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு இன்று (மே 27) முதல் ஜூன் 25ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. தேர்வர்கள் www.tnpscexams.in எனும் தேர்வாணையத்தின் இணையதளம் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேர்வர்கள் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் உள்ள ஒருமுறைப் பதிவு தளத்தில் (OTR) பதிவு செய்த பின்பு இத்தேர்விற்கான விண்ணப்பத்தினை நிரப்ப வேண்டும். தேர்வர்கள் ஏற்கனவே ஒருமுறைப்பதிவில் பதிவு செய்திருப்பின், அவர்கள் இத்தேர்விற்கான இணையவழி விண்ணப்பத்தை நேரடியாக பூர்த்தி செய்யத் தொடங்கலாம்.
இணையவழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாளுக்குப் பின்னர், விண்ணப்பத் திருத்தச் சாளரம் 29.06.2026 முதல் 01.07.2026 வரை மூன்று நாட்களுக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கும். இக்காலத்தில் தேர்வர்கள் தங்களது இணையவழி விண்ணப்பத்தில் உள்ள விவரங்களைத் திருத்தம் செய்ய இயலும். விண்ணப்பத் திருத்தச் சாளரக் காலம் முடிந்த பின்னர் இணையவழி விண்ணப்பத்தில் எந்தவொரு மாற்றத்தையும் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|விண்ணப்பம் தொடங்கும் நாள்
|மே 27
|இணையவழி விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்
|ஜூன் 25ஆம் தேதி
|விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் செய்யும் நாள்
|ஜூன் 29ஆம் தேதி பகல் 12 மணி முதுல் ஜூலை 1ஆம் தேதி இரவு 11.59 மணி
|பாடம்
|நாள்
|தமிழ் தகுதித் தேர்வு, பொது அறிவு, திறனறிவு மற்றம் மனக்கணக்கு (தாள் 1)
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
|வேளாண்மை, இயந்திரவியல், தானியங்கி, அமைப்பில் (தாள் 2)
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.