/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு: மே 28 கடைசி நாள்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க.. முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Latest Announcement: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 5ஏ தேர்வர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, குரூப் 5ஏ தேர்வர்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு ஆவணங்களை முழுமையாக பதிவேற்றம் செய்யாதவர்கள் வரும் மே 28ஆம் தேதிக்குக்குள் ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TNPSC Latest Announcement: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. அதாவது, குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4, குரூப் 5ஏ தேர்வு போன்றவற்றை டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் எழுதி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. குரூப் 5ஏ தேர்வர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டு இருக்கிறது.
குரூப் 5ஏ தேர்வு டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. தாள் 1, தாள் 2 என இரண்டு தேர்வுகள் நடைபெற்றது. தலைமைச் செயலகம் உதவிப் பிரிவு அலுவலர் (சட்டம், நிதித்துறைகள் நீங்கலாக), நிதி துறையில் உதவிப் பிரிவு அலுவலர், தலைமைச் செயலகம் (நிதித் துறைகள், சட்டம் நீங்கலாக) உதவியாளர், நிதித் துறையில் உதவியாளர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு குரூப் 5ஏ தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்வை புதிதாக பணிக்கு செல்பவர்கள் எழுத முடியாது.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு அரசின் பிற துறைகளில் உதவியாளர் அல்லது இளநிலை உதவியாளராக பணிபுரிபவர்கள் மட்டுமே இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குரூப் 5ஏ தேர்வு டிசம்பர் மாதம் நடந்து, தேர்வு முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அறிவிக்கை எண் 18/2025, நாள் 07.10.2025-இல் அறிவிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு -தொகுதி-5ஏ பணிகளில் அடங்கிய தலைமைச் செயலகத் துறைகளில் (சட்டம் மற்றும் நிதித் துறைகள் நீங்கலாக / நிதித் துறைகள்) உள்ள உதவியாளர் / உதவிப் பிரிவு அலுவலர் பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களில் நேரடி நியமனம் செய்வதற்கு தேர்வர்களால் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட சான்றிதழ்கள் / ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன.
சரிபார்ப்புக்குப் பின்னர் சில சான்றிதழ்கள்/ஆவணங்கள் முழுமையாக/சரியாக பதிவேற்றம் செய்யப்படாமல் /குறைபாட்டுடன் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே, இத்தகைய தேர்வர்கள் 19.05.2026 முதல் 28.05.2026 வரை (இரவு 11.59 மணிக்குள்) விடுபட்ட மற்றும் முழுமையான சான்றிதழ்களை ஆவணங்களைப் மீள் பதிவேற்றம் செய்ய /குறைகளை சரிசெய்ய இறுதி வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.
மேற்படி தேர்வர்களின் பதிவெண்களைக் கொண்ட பட்டியல் தேர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான குறிப்பாணை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகவல், அத்தேர்வர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி. மின்னஞ்சல், ஆகியவற்றின் வாயிலாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அத்தேர்வர்கள் அனைவரும் குறிப்பாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ்களை /ஆவணங்களை தேர்வாணைய இணையதளத்தில் அவர்களுடைய (OTR Account) வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு செய்யத் தவறும் பட்சத்தில், அத்தகைய தேர்வர்களின் உரிமைகோரல் (claim) / விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே, குரூப் 5 தேர்வர்கள் மே 28ஆம் தேதிக்குள் உங்கள் சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளுங்கள்.
|தேர்வு
|குரூப் 5ஏ தேர்வு
|பணியிடங்கள்
|உதவியாளர், உதவித் பிரிவு அலுவலர் பணியிடங்கள்
|சான்றிதழ் பதிவேற்றம்
|சில தேர்வர்கள் முழுமையாக சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யவில்லை
|அவகாசம்
|சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்ய மே 28ஆம் தேதி கடைசி நாள்
|சான்றிதழ்
|பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டியது விடுபட்ட, முழுமையற்ற சான்றிதழ்களை பதிவேற்ற வேண்டும்
|சான்றிதழ் பதிவேற்றும் முறை
|டிஎன்பிஎஸ்சி ஒடிஆர் அக்கவுண்ட்
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற விருப்பப்படுபவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, 6 மாதங்கள் இலவச பயிற்சியை தமிழக அரசு வழங்குகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டுமில்லாமல் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது.
அதன்படி, திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம், காளாஞ்சிபட்டி கிராமத்தில் இயங்கிவரும், கலைஞர் நூற்றாண்டு ஒருங்கிணைந்த போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையத்தில் 200 ஆர்வலர்களுக்கு கட்டணமில்லாப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. பயிற்சி வகுப்புகள் ஆறு மாதம் முழுநேர பயிற்சியாக நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு 01.01.2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
மேற்படி, போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையத்தில் உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை. பயிற்சியில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மைய இணையதளம் (www.cecc.in) 16.05.2026 ( 24.05.2026 2 விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 04553-291269 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.