/டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு.. மறுவாய்ப்பு கிடையாது.. தேர்வர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு!

TNPSC Latest Announcement: ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தொடர்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகளுக்கான மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடைபெறும் தேதியை டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.
TNPSC Latest Announcement: தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) நடத்தி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் குரூப் வாரியாக டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. அதாவது, குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 என தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை எழுதி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தொடர்பாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் (நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகள்) நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிகளுக்கு எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மட்டும் நடைபெறும். நேர்காணல் எதுவும் இல்லை.
அதாவது, உதவிப் பொறியாளர், தோட்டக்கலை, உதவி புவியியலாளர், உதவி மேலாளர், இளநிலை புகைப்படக் கலைஞர், இளநிலை கட்டிடக் கலைஞர் போன்ற பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு பி.இ/பிடெக், பிஎஸ்சி, பிஆர்க் போன்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த தேர்வு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த ஆண்டு நடந்த ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகளில் (நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகள்) அடங்கிய பதவிகளுக்கு (நாள் 21.05.2025 மற்றும் அதன் பிற்சேர்க்கைகள்) நடைபெற்ற தேர்வில் விண்ணப்பதாரர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் தரவரிசை விவரங்கள் 23.01.2026 அன்று தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பப் பணிகளில் (நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகள்) அடங்கிய கீழ்கண்ட பதவிகளுக்கான மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு /மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம். எண்.3. தேர்வாணையச் சாலை. (பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மற்றும் கோட்டை ரயில் நிலையம் அருகில்) சென்னை-600 003ல் உள்ள தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் 29.05.2026 அன்று நடைபெற உள்ளது.
தேர்வர்களின் மதிப்பெண்கள் / ஒட்டுமொத்த தரவரிசை எண் / இடஒதுக்கீட்டு விதி /காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு / மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படும் தற்காலிக தேர்வர்களின் பட்டியல் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாம் கட்ட மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கான மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கான நாள். நேரம் மற்றும் விவரங்கள் அடங்கிய அழைப்புக்குறிப்பாணையினை தேர்வர்கள் தேர்வாணைய இணையதளமான www.tnpsc.gov.in லிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு / மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்பட்ட தேர்வர்களுக்கு அதற்கான விவரம் SMS மற்றும் E-mail மூலம் மட்டுமே தெரிவிக்கப்படும். மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கான / மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கான அழைப்பாணை தனியே தபால் மூலம் அனுப்பப்படமாட்டாது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு / மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்பட்ட தேர்வர்கள் எழுத்துதேர்வில் அவரவர் பெற்ற மதிப்பெண்கள் /ஒட்டுமொத்த தரவரிசை / இடஒதுக்கீட்டு விதிகள் / விண்ணப்பத்தில் அளித்துள்ள தகவல்கள் மற்றும் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப மேற்படி பதவிகளுக்கான தெரிவு மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே. மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படும் அனைவருக்கும் பணி வழங்கப்படும் என்பதற்கான உறுதி அளிக்க இயலாது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. தேர்வர்கள் மேற்படி மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பிற்கு வரத்தவறினால் அவர்களுக்கு மறுவாய்ப்பு அளிக்கப்படமாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|தேர்வு பெயர்
|ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள்
|தேர்வு முறை
|எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு தேதி
|மே 29ஆம்
|இடம்
|சென்னை பார்க் டவுனில் உள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி அலுவலகம்
|மறுவாய்ப்பு இருக்கிறதா?
|சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு மறுவாய்ப்பு கிடையாது
|தேர்வு செய்யப்படும் முறை
|மதிப்பெண், தரவரிசை, இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் தேர்வு நடைபெறும்