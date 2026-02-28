குரூப் 2 தேர்வர்களே அலர்ட்! மார்ச் 5ம் தேதி கடைசி நாள்.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

TNPSC Group 2 Mains Exam: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, 2ஏ, குரூப் 4 என ஆண்டுதோறும் தேர்வுகளை நடத்தி காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கானப்படி தேர்வுக்கான கால அட்டவணையும் டிஎன்பிஎஸ்சி அண்மையில் வெளியிட்டது. இதனை தொடர்ந்து, தேர்வர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
TNPSC Group 2 Exam: குரூப் 2,2ஏ முதன்மை தேர்வு
இதற்கிடையில், குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த நிலையில், ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதாவது, குரூப் 2,2ஏ பதவிகளில் 828 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என கடந்த ஜூலை மாதம் அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கான குரூப் 2,2ஏ முதல்நிலை தேர்வு செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி நடந்தது. இதற்கான முடிவுகள் டிசம்பர் மாதம் வெளியானது.
முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு, முதன்மை தேர்வு பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தேர்வு அறை ஒதுக்கீட்டில் பல்வேறு குளறுபடிகள் ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து, தேர்வர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, குரூப் 2,2ஏ மறுதேர்வு மார்ச் 15ஆம் தேதி நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.
TNPSC Group 2 Exam: டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு
இதற்கான அனுமதிச்சீட்டு விரைவில் வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2,2ஏ மெயின் தேர்வு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. அதாவது, முதன்மை தேர்வு கட்டணத்தை செலுத்த அவகாசத்தை டிஎன்பிஎஸ்சி நீட்டித்துள்ளது. இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அறிவிக்கை எண்:11.2025, நாள் 15.07.2025-ன் பணிகளில் வாயிலாக நேரடி நியமனத்திற்கு அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் (தொகுதி II மற்றும் IIA பணிகள்) அடங்கியுள்ள பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு 28.09.2025 தேதியில் நடைபெற்றது.
தொகுதி-II A க்கான முதன்மை தேர்வு 15.03.2026 மற்றும் தொகுதி II மற்றும் IIAக்கான தமிழ் தகுதி தேர்வு 15.03.2026 நடைபெற உள்ளது. மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்ற 25.022026 நாளிட்ட ஆணையின் படி (W.P.No.7426 of 2026) முதன்மை தேர்வு கட்டணம் செலுத்தாத சில தேர்வர்களுக்கு மறுவாய்ப்பு 05.03.2026 11.59 இரவு வரை வழங்கப்படுகிறது. இது குறித்து தனிப்பட்ட முறையில் குறுஞ்செய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவர்களது OTR மூலமாக தேர்வு கட்டணம் மேற்குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செலுத்துமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் டிஎன்பிஎஸ்சி செயலி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியது. தமிழக அரசின் தேர்வுக்களம் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த செயலி வாயிலாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் என அனைத்து தேர்வு தகவல்களையும் இந்த செயலி வாயிலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த தேர்வுகளுக்காக அறிவிப்புகள் வரும். மேலும், இதன் வழியே விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
