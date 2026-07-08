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டிஎன்பிஎஸ்சி: 839 காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்? முழு விவரம்

TNPSC Latest News: ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு (பட்டயம்/தொழிற்பயிற்சி நிலை)-ல் உள்ள பதவிகளுக்கான நேரடி நியமனம் குறித்த அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் உள்ள  56 பதவிகளில் 839 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:07 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி: 839 காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்? முழு விவரம்
Image Credit: TNPSC Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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