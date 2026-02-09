English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குரூப் 2 தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மறுதேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. டிஎன்பிஎஸ்சி அப்டேட்

குரூப் 2 தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மறுதேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. டிஎன்பிஎஸ்சி அப்டேட்

TNPSC Group 2 Exam Date Announced: ரத்து செய்யப்பட்ட குரூப் 2,2ஏ தேர்வு மார்ச் 15ஆம் தேதி நடைபெறும் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. தேர்வு மைய குளறுபடி காரணமாக, நேற்று (பிப்ரவரி 8) குரூப் 2,2ஏ தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 9, 2026, 06:48 PM IST
  • மார்ச் 15ம் தேதி குரூப் 2,2ஏ மறுதேர்வு
  • பிப்ரவரி 28ஆம் தேதிக்குள் ஹால் டிக்கெட் வெளியாகும்
  • டிஎன்பிஎஸ்சி அதிரடி அறிவிப்பு

Trending Photos

சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை
camera icon6
Sukra peyarchi 2026
சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை
மலையேற்றம் ரொம்ப பிடிக்குமா...? ஈஸியாக மலையேற சூப்பர் வாய்ப்பு - எங்கு தெரியுமா?
camera icon8
Trekking
மலையேற்றம் ரொம்ப பிடிக்குமா...? ஈஸியாக மலையேற சூப்பர் வாய்ப்பு - எங்கு தெரியுமா?
சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்
camera icon6
venus nakshatra transit 2026
சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்
ரூ.30000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த 7 போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon7
ரூ.30000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த 7 போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
குரூப் 2 தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மறுதேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. டிஎன்பிஎஸ்சி அப்டேட்

TNPSC Group 2 Exam Date Announced: தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்  (டிஎன்பிஎஸ்சி) குரூப் 2,2ஏ பதவிகளில் காலியாக உள்ள 645 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான  அறிவிப்பை கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியிட்டது. குரூப் 2 பணியில் 50 காலிப் பணியிடங்களும், குரூப் 2ஏ பதவிக்கு 595 காலிப் பணியிடங்களும் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குரூப் 2,2ஏ முதல்நிலை தேர்வு செப்டம்பர் 28ம் தேதி நடந்தது. இந்த  தேர்வை 4.18 லட்சம் பேர் எழுதினர்.  தொடர்ந்து, கடந்த டிசம்பர் மாதம் குரூப் 2,2ஏ தேர்வுக்கான முடிவுகள் வெளியான நிலையில், அதற்பிறகு, 828ஆக காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி உயர்த்தியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ரத்து செய்யப்பட்ட குரூப்2, 2ஏ தேர்வு

தொடர்ந்து, குரூப் 2,2ஏ முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்ளுக்கு முதன்மை தேர்வு பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.  அதன்படி, நேற்று அந்த தேர்வு நடைபெறுவதாக  இருந்தது. காலையில் நடைபெற இருந்தது.  இந்த நிலையில், சென்னை அரும்பாக்கத்தில் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. அதாவது, தேர்வு மையத்தில் மொத்தம்  600க்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வு எழுத வந்தனர். ஆனால், அவர்களில் 200 பேர் மட்டுமே தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டனர். 

மீதமுள்ள 400 பேருக்கும் இதே கல்லூரி தான் என ஹால் டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டிருந்தது. ஆனால், அவர்களது  பதிவு எண் அங்குள்ள பட்டியலில் இல்லை. இதனால், தேர்வர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தேர்வு மையம் குளறுபடியால், நேற்று நடைபெற இருந்த குரூப் 2,2ஏ தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து,   டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் சண்முக சுந்தரம் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, வெங்கடா பிரியா நியமிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, தற்போது குரூப் 2,2ஏ மறு தேர்வு மார்ச் 15ஆம் தேதி நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

குரூப் 2,2ஏ மறுதேர்வு தேதி அறிவிப்பு

ரத்து செய்யப்பட்ட குரூப் 2,2ஏ தேர்வு மார்ச் 15ஆம் தேதி நடைபெறும் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், நேற்று நடைபெறவிருந்த ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வுக்கான (தொகுதி-II (ம) IIA பணிகள்) முதன்மைத் தேர்வின் இரண்டு தாள்களான -தாள்-I- தமிழ் மொழித் தகுதித் தேர்வு மற்றும் தாள்-II பொது அறிவு, பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு ஆகிய தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டு மறுதேர்விற்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என செய்தி வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி, மார்ச் 15ஆம் தேதி காலை பொது அறிவு தாள் தேர்வு, பிற்பகலில் தமிழ் தகுதி, விரிவாக விடை அளிக்கும் தேர்வு நடைபெறும். மேற்கண்ட தேர்வுக்கான தேர்வுக்கூட அனுமதிச்சீட்டு (Hall Ticket) பிப்ரவரி 28ஆம் தேதிக்குள் தொடர்புடைய அனைத்து தேர்வர்களுக்கும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். தேர்வர்கள் வழக்கமான முறையில் OTR எண்ணை பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இது குறித்த தகவல்கள் அனைத்து தேர்வர்களுக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி (E-Mail) /குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

எதிர்வரும் பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி முற்பகல் அன்று நடைபெறவிருந்த ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு தொகுதி-IIக்கான முதன்மை தேர்வு வழக்கம்போல் அதே தேதியில் நடைபெறும். இதற்கான தேர்வுக்கூட அனுமதிச்சீட்டு பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்படும். இது குறித்த தகவல்கள் அனைத்து தேர்வர்களுக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி (E-Mail) / குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்: நாகை மற்றும் கரூரில் இலவசப் பயிற்சி!

மேலும் படிக்க: 8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.70,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TNPSCTNPSC Group 2 Exam Latest Updategroup 22A Exam DateTamil Nadu government

Trending News