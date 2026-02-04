டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! குரூப் 1,1ஏ தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 1, 1A Mains Exam Latest Update: தமிழ்நாடு அரசு துறைகளில் உள்ள பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குரூப் வாரியாக டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு நடத்தி வருகிறது. குருப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டுதோறும் நிரப்பி வருகிறது. இந்த தேர்வுகளின் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அப்டேட் குறித்து பார்க்கலாம்.
குரூப் 1,1ஏ தேர்வு
துணை ஆட்சியர், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர், வணிக வரி உதவி ஆணைர், ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர், கூட்டுறவு சங்க துணைப் பதிவாளர், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர், மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர், துணை சிறை கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட சமூக நல அலுவலர், உதவி வனப் பாதுகாவலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு குரூப் 1, 1ஏ தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. குரூப் 1,1ஏ பதவிகளுககான முதன்மை தேர்வு கடந்த 2025 டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்றது.
இந்த தேர்வை 1.81 லட்சர் பேர் எழுதினர். இந்த தேர்வின் மூலம் 160 ஆட்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குருப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு ஜூன் 15ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கான முடிவுகள் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு சென்னையில் முதன்மை தேர்வு நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், குரூப் 1,1ஏ முதன்மை தேர்வுக்கான முடிவுகள் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், குரூப் 1, 1ஏ தேர்வு முடிவுகளை எப்படி, எங்கு பார்க்கலாம் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
குரூப் 1,1ஏ தேர்வு முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?
முதலில் tnpsc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முடிவுகள் வெளியானது, முகப்பு பக்கத்தில் உள்ள whats New என்ற இடத்தில் அதற்கான லிங்க் இடம்பெறும். இதனை கிளிக் செய்தால், ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. இதனை கிளிக் செய்து பார்த்தால், குரூப் 1, குரூப் 1ஏ தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம் தான் தேர்வர்களின் மதிப்பெண்கள் மற்றும் பட்டியல் வெளியிடப்படும். எனவே, தேர்வர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2026ஆம் ஆண்டு குரூப் 1,1ஏ தேர்வு எப்போது?
அண்மையில் தான், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான கால அட்டவணையை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டது. அதன்படி, குரூப் 1 தேர்வு குறித்த அறிவிப்பு ஜூன் மாதம் 23ஆம தேதி வெளியிடப்பட்டு, தேர்வு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதியுடன் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குரூப் 2, 2ஏ பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு, அக்டோபர் 25ஆம் தேதி நடத்தப்படும். குரூப் 4 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் 6ஆம் தேதி வெளியாகிறது. தேர்வு டிசம்பர் 20ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
