English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குரூப் 1 தேர்வர்களே.. டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

குரூப் 1 தேர்வர்களே.. டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNPSC Latest Update: குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.  சரியான சான்றிதழ்களை மறுபதிவேற்றம் செய்ய மீண்டும் குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:57 AM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு
  • குரூப் 1சி தேர்வர்களுககு அலர்ட்
  • சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்ய அவகாசம்

Trending Photos

சொந்த நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!
camera icon12
Tamil Nadu government
சொந்த நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
camera icon12
Shutdown
தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட்
அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
DA hike
அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
குரூப் 1 தேர்வர்களே.. டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNPSC Group 1 Exam Latest Update: தமிழக அரசு துறைகளில் பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 என ஆண்டுதோறும் பல்வேறு தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. இதில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.  அதாவது, குரூப் 1சி தேர்வர்களுக்கு சரியான சான்றிதழ்களை மறுபதிவேற்றம் செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

குரூப் 1சி தேர்வு

குரூப் 1சி தேர்வைத தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம்  நடத்தி வருகிறது. இந்த தேர்வு கல்வித்துறையில் உயர் பதவிகளை நிரப்ப நடத்தப்படுகிறது. முக்கியமாக மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பணிக்கு குரூப் 1சி தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.  முதன்மைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.  முதன்மைத் தேர்வு, நேர்காணல் மூலம் குரூப் 1சி தேர்வுக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகின்றனர். 

இந்த தேர்வுக்கு பட்டப்படிப்பு மற்றும் பி.எட் முடித்திருப்பவர்கள் தகுதியானவர்கள். இந்த நிலையில், குரூப் சி தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, குரூப் 1சி பதவிக்கான பணியிடங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட தேர்வில் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் சரியாக முடிக்காதவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு டிஎன்பிஎஸ்சி வழங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அறிவிக்கை எண்:  05/2024, நாள்: 23.04.2024 இன் வாயிலாக மாவட்ட கல்வி அலுவலர் - (குரூப் I-C பணி) பதவிக்கான காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் செய்வதற்கு தேர்வர்களால் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டதில், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு பின்னர் சில தேர்வர்கள் உரிய சான்றிதழ்களை சில குறைபாடுகளுடன் / சரியாக பதிவேற்றம் செய்யப்படாமல் உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

தேர்வர்களுக்கு பிப்ரவரி 12 கடைசி நாள்

எனவே, இத்தகைய தேர்வர்களுக்கு இறுதிவாய்ப்பு வழங்கும் விதமாக பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி இரவு 11.59 மணி வரை விடுபட்ட மற்றும் சரியான சான்றிதழ்களை மறுபதிவேற்றம் செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இத்தகவல் அத்தேர்வர்களுக்கு மட்டும் குறுஞ்செய்தி, மின்னஞ்சல் மற்றும் குறிப்பாணை மூலமாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

எனவே, அத்தேர்வர்கள் அனைவரும் குறிப்பாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ்களை தேர்வாணைய இணையதளத்தில் ஒருமுறைப் பதிவு தளம் வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு உரிய சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யாத தேர்வர்களின் உரிமைகோரல் (claim)/விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. எனவே, குரூப் 1சி தேர்வர்கள் tnpsc.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக சான்றிதழ்களை பிப்ரவரி 12ஆம் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, குரூப் 4  தேர்வர்களுக்கு சமீபத்தில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, குரூப் 4 தேர்வுக்கான இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு சென்னையில் பிப்ரவரி 24,25ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு பிறகு, தேர்வர்களுக்கு மறுவாய்ப்பு கிடையாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: தேர்வு இல்லாத தமிழ்நாடு அரசு வேலை வேண்டுமா? மாதம் ரூ.30000 சம்பளம் - முழு விவரம்

 

மேலும் படிக்க: சென்னை : மாதம் ரூ.9000 உதவித்தொகை! 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
TNPSCTNPSC Group 1C ExamTNPSC Group 1 Exam Latest UpdateTNPSC Latest UpdateTNPSC ANNOUNCEMENT

Trending News