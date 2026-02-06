குரூப் 4 தேர்வர்களே அலர்ட்! மறுவாய்ப்பு கிடையாது.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 4 Latest Update: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது. இதற்காக குரூப் வாரியாக தேர்வுகளும் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2,2ஏ, குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. இதில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்து வருகிறது. அவ்வப்போது, டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், குரூப் 4 கலந்தாய்வு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.
TNPSC: குரூப் 4 இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு
டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் தேர்வுகளில் குரூப் 4 தேர்வுக்கு அதிகம் பேர் எழுதுவார்கள். குரூப் 4 தேர்வின் மூலம் விஏஓ, இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்தர் தட்டச்சர், கள ஆய்வாளர், வரைவாளர், தொகுப்பு உதவியாளர், வனக்காப்பாளர், நேர்முக உதவியாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணியிடங்கள், வருவாய், நகராட்சி நிர்வாகம், வனத்துறை மற்றும் பிற அரசுத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பப்படுகிறது.
10ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி அடிப்படையில், குரூப் 4 தேர்வு எழுதலாம். இந்த தேர்வை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதி வருகின்றனர். அந்த வகையில், 2025 டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு ஜூலை மாதம் 12ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை 11.48 லட்சம் பேர் எழுதினர். இந்த தேர்வுக்கான முடிவு அக்டோபர் 22ஆம் தேதி வெளியானது.
தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் பட்டியல் வெளியானது. இதனை அடுத்து, அவர்களுக்கு கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. கட் ஆஃப் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக சிலர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில், பிற பதவிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய் பிப்ரவரி 24,25 தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதாக டிஎன்பிஎஸ்டிசி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
TNPSC: டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு
இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு IV (தொகுதி IV) தேர்வில் தேர்வர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் தரவரிசை விவரங்கள் 22.10.2025 அன்று தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டன. முதல் கட்ட மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வின் முடிவில் உள்ள இளநிலை உதவியாளர் உள்ளிட்ட பிறபதவிகள் தட்டச்சர் மற்றும் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான இரண்டாம் கட்ட மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு வரும் 24.02.2026 மற்றும் 25.02.2026 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், எண்.3. தேர்வாணையச் சாலை (பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மற்றும் கோட்டை ரயில் நிலையம் அருகில்), சென்னை-600 003-ல் உள்ள தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் குரூப் 4 இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டாம் கட்ட மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்பட்ட தேர்வர்களின் பட்டியல் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் (tnpsc.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
TNPSC: குரூப் 4 கலந்தாய்வுக்கு மறுவாய்ப்பு கிடையாது
மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கான நாள் நேரம் மற்றும் இதர விவரங்கள் அடங்கிய அழைப்பாணையினை தேர்வர்கள் தேர்வாணைய இணையதளமான (tnpsc.gov.in) இருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்படும் தேர்வர்களுக்கு அதற்கான விவரம் குறுஞ்செய்தி (SMS) மற்றும் மின்னஞ்சல் (E-mail) மூலம் மட்டுமே தெரிவிக்கப்படும். இரண்டாம் கட்ட மூலச்சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கான அழைப்பாணை தனியே அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படமாட்டது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இரண்டாம் கட்ட சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படும் அனைவரும் கலந்தாய்விற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் என்பதற்கான உறுதி அளிக்க இயலாது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. தேர்வர்கள் மேற்படி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்விற்கு குறிப்பிடப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்தில் கலந்துகொள்ளத் தவறினால் அவர்களுக்கு மறுவாய்ப்பு அளிக்கப்படமாட்டாது எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.
