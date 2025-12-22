76 காலிப் பணியிடங்கள்! டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு.. தேர்வர்களே நோட் பண்ணுங்க

TNPSC Exam Latest News: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது. குரூப் வாரியாக ஆண்டுதோறும் தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. குரூப் 2, குரூப் 2ஏ , குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுளை நிரப்பி வருகிறது. அரசு வேலைக்காக லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி நேர்முகத் தேர்வு அறிவிப்பு
அதாவது, ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு (நேர்முகத் தேர்வு) குறித்த அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் 76 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பப்படுவதாக டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் நேர்காணல் தேர்வுக்கு இன்று (டிசம்பர் 22) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேர்முகத் தேர்வு மார்ச் 7,8ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.
இந்த நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் கணக்கு அலுவலர், வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், உதவி மேலாளர், முதுநிலை அலுவலர், உதவி மேலாளர், முதுநிலை கணக்கு அலுவலர், மேலாளர் உள்ளிட்ட 76 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதாவது, சட்டம், நிதி, சந்தை, இயந்திரவியல் ஆகிய துறைகளில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 21 வயது நிறைந்திருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் சில தளர்வுகளும் அளிக்கப்படுகிறது. கைப்பெண்களுக்கு எந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பினும் வயது வரம்பு கிடையாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி
வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணிக்கு வேளாண்மை விரிவாக்கம் அல்லது வேளாண்மை பொருளாதாரம் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். அல்லது சமமாக இருக்கும் பட்சத்தில் வேளாண்மை விரிவாக்கத்தில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு பெற்றிருப்போருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
உதவி மேலாளர் பணிக்கு இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனம்/இந்திய செலவு கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் இறுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கு அலுவலர் பணிக்கு பட்டய கணக்காளர்கள்/செலவு கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் இறுதித் தேர்வில் கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலாளர் பணிக்கு பட்டய கணக்காளர்/செலவு கணக்காளர் முடித்திருக்க வேண்டும். முதுநிலை அலுவலர் பணிக்கு பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்ப்டட சட்ட கல்லூரியில் இருந்து பெறப்பட்ட இளங்கலை சட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
நேர்முகத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.100 செலுத்த வேண்டும். ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்குள் நேர்முகத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் ஜனவரி 24ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 26ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேர்முகத் தேர்வு மார்ச் 7,8ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
