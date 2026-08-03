/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? கலெக்டர் கொடுத்த அட்வைஸ்

TNPSC Preparation Tips: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுகளுக்கு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களிலும் சிறப்பு இலவச வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகிறது. அரசு சார்பில் மாவட்ட தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையங்கள் மூலம் நடத்தப்படும் இந்த வகுப்புகளில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி இந்த ஆண்டுக்கான குரூப் 2, குரூப் 2ஏ அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. இந்த தேர்வுக்கும் லட்சக்கணக்கானோர் படித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், தேர்வர்களுகான சில அறிவுரைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் கொடுத்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகுரு பிரபாகரன்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், TNPSC GROUP-I முதனிலை தேர்விற்கான இலவச நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் வார நாட்களில் காலை 10.00 மணி முதல் 01.00 மணி வரை நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு நேரடியாக சென்ற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிவகுரு பிரபாகரன் வகுப்பினை பார்வையிட்டு தேர்வர்கள் மத்தியில் பேசினார்.
அப்போது, போட்டித் தேர்வை எதிர்கொள்ளும் உத்திகள், முதனிலை தேர்வில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நேர மேலாண்மை குறித்தும் விரிவாக ஆலோசனைகள் வழங்கினார். எந்தவொரு சப்ஜெக்டையும் ஆழ்ந்து படித்து, தொடர்ந்து மாதிரி தேர்வுகளை எழுதி பார்க்குமாறு அறிவுறுத்தினார். தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள மாதிரி தேர்வுகள் உதவும் என கூறிய அவர், தேர்வுக்கு தேவையான தலைப்புகளை சரியாக கவனம் செலுத்தி ஆழ்ந்து படிக்குமாறு கூறினார். எந்தப் போட்டித் தேர்வாக இருந்தாலும் தேர்வின் தன்மையையும், தற்போதைய சூழலையும் ஆய்ந்து அதற்கேற்ப தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.
மேலும், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தின் கீழ் செயல்படும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் பயிற்சி பெற்று TNPSC GROUP IV-2025 தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி பாராட்டினார். TNPSC GROUP-IV - 2026 தேர்விற்கான பயிற்சி வகுப்புகளும் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன. இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளில் பயன்பெற விரும்பும் தேர்வர்கள் மாவட்ட வேலைவாய்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிவகுரு பிரபாகரன் கேட்டுக் கொண்டார்.
இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் திரு.பாலமுரளி அவர்கள், இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் மார்த்தாண்ட பூபதி, இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் சுந்தரலிங்கம், அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.