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டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? கலெக்டர் கொடுத்த அட்வைஸ்

TNPSC Preparation Tips: டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகுரு பிரபாகரன், தேர்வர்களுக்கு டிப்ஸ்களை கொடுத்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 03, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:25 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? கலெக்டர் கொடுத்த அட்வைஸ்
Image Credit: TNPSC Preparation Tips

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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