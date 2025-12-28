டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு! அரசு வழக்கறிஞர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

TNPSC : தமிழக அரசின் குற்றவழக்கு தொடர்வு துறையில் காலியாக உள்ள அரசு உதவி வழக்கு நடத்துநர் (Assistant Public Prosecutor, Grade-II) பதவிகளுக்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தம் 61 பணியிடங்கள் இதன் மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன. சட்டத்துறையில் அரசுப் பணியில் சேர விரும்புபவர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க 31.12.2025 கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி மற்றும் அனுபவத் தகுதிகள்
இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப்படிப்பு (B.L. Degree) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன், வழக்கறிஞராக குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் நீதிமன்றப் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது அவசியமாகும்.
வயது வரம்பு (01.07.2025 தேதியின்படி)
* பொதுப் பிரிவினர்: 36 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
* MBC/DNC, BC, BCM பிரிவினர்: 38 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
* SC, SC(A), ST மற்றும் அனைத்துப் பிரிவைச் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகள்: வயது வரம்பு ஏதுமில்லை.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
விண்ணப்பதாரர்கள் மூன்று நிலைகளில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்:
முதல்நிலைத் தேர்வு: இது கொள்குறி வகை வினாக்களைக் கொண்டது. இதில் தமிழ் தகுதித் தேர்வு, பொது அறிவு மற்றும் சட்டம் சார்ந்த இரண்டு தாள்கள் இருக்கும்.
முதன்மைத் தேர்வு: முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு 5 தாள்களைக் கொண்ட விரிவான எழுத்துத் தேர்வு நடத்தப்படும்.
நேர்முகத் தேர்வு: எழுத்துத் தேர்வுகளில் சிறப்பிடம் பெறுபவர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டு இறுதிப் பட்டியல் தயார் செய்யப்படும்.
சம்பள விவரம்
தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு தமிழக அரசின் ஊதிய நிலை - 22-ன் படி சிறப்பான மாதச் சம்பளம் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்
புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.150 செலுத்தி நிரந்தரப் பதிவு (One Time Registration) செய்துகொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே பதிவு செய்திருப்பவர்கள் இதனைச் செலுத்தத் தேவையில்லை.
தேர்வுக் கட்டணமாக ரூ.100 செலுத்த வேண்டும் (விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பிரிவினருக்குத் தேவையிருக்காது).
விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறை
தகுதியுள்ளவர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpsc.gov.in அல்லது www.tnpscexams.in வழியாக ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பிக்கும்போது தேவையான கல்விச் சான்றிதழ்கள், புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் ஆகியவற்றைத் தயாராக வைத்துக்கொள்ளவும்.
தவறான தகவல்களைத் தவிர்க்க, விண்ணப்பிக்கும் முன் டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாணையை முழுமையாகப் படிக்கவும். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 31.12.2025
பாடத்திட்டம்:
அரசு உதவி வழக்கு நடத்துநர் தேர்வானது மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறும். இதற்கான விரிவான பாடத்திட்டம் (Syllabus) மற்றும் தேர்வு முறை இதோ:
1. முதல்நிலைத் தேர்வு (Preliminary Examination)
இது 300 மதிப்பெண்களுக்கான கொள்குறி வகை (Objective Type) தேர்வாகும். இதில் பின்வரும் பகுதிகள் அடங்கும்:
சட்டம் (Law): இந்திய தண்டனைச் சட்டம், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம், இந்திய சாட்சிச் சட்டம் மற்றும் சிவில் நடைமுறைச் சட்டம் (குறிப்பிட்ட பகுதிகள்).
பொது அறிவு (General Studies): பொது அறிவியல், நடப்பு நிகழ்வுகள், இந்தியாவின் புவியியல், இந்திய வரலாறு மற்றும் பண்பாடு, இந்திய அரசியல் மற்றும் இந்தியப் பொருளாதாரம்.
திறனறித் தேர்வு (Aptitude, Mental Ability): பத்தாம் வகுப்பு தரத்திலான கணக்கு மற்றும் அறிவுத்திறன் வினாக்கள்.
தமிழ் தகுதித் தேர்வு: தமிழ் மொழி அறிவைச் சோதிக்கும் வினாக்கள்.
2. முதன்மைத் தேர்வு (Main Written Examination)
முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு இந்த எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும். இது மொத்தம் 4 தாள்களைக் கொண்டது (ஒவ்வொரு தாளும் 100 மதிப்பெண்கள்): தாள் 1 (சட்டம் - 1): இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (IPC / BNS 2023), தாள் 2 (சட்டம் - 2): குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம், தாள் 3 (சட்டம் - 3): இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் (Constitutional Law), மனித உரிமைகள் சட்டம் (Human Rights Act), சட்ட உதவி (Legal Aid) மற்றும் தீங்கியல் சட்டம் (Torts). தாள் 4 (சட்டம் - 4): மத்திய அரசின் குற்றவியல் சட்டங்கள் (Central Criminal Acts) மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில சிறு சட்டங்கள் (Tamil Nadu State Minor Acts).
3. நேர்முகத் தேர்வு (Interview)
எழுத்துத் தேர்வில் தகுதி பெறுபவர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். இதில் விண்ணப்பதாரரின் சட்ட அறிவு, முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆளுமைத் திறன் சோதிக்கப்படும். இதற்கு 60 மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய சட்ட மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப, புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் - BNS, BNSS, BSA பாடத்திட்டத்தில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம். எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் உள்ள 'Syllabus' பகுதியைத் டவுன்லோடு செய்து படிக்கவும்.
