/TNPSC Recruitment: இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கு குட் நியூஸ்! 461 காலிப்பணியிடங்கள்

TN Government Jobs: TNPSC 45 வகையான பதவிகளில் உள்ள 461 உதவி பொறியாளர் (Civil, Electrical, Agri) உள்ளிட்ட காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் நாள், கடைசித் தேதி, தேர்வு முறை மற்றும் UPI மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் புதிய வசதிகள் குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
TNPSC Recruitment 2026: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC), தனது 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டுத்திட்டத்தின்படி (Annual Planner), ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு (நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகள்) [Combined Technical Services Examination - Non-Interview Posts] குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை (செய்தி வெளியீட்டு எண். 51/2026) இன்று (20.05.2026) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்கள், முக்கிய தேதிகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை பற்றி விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
இம்முறை பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள தொழில்நுட்ப பணியிடங்களை நிரப்ப TNPSC திட்டமிட்டுள்ளது.
தேர்வர்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான தேதிகள் இதோ..
|நிகழ்வு
|தேதி
|அறிவிப்பு வெளியான நாள்
|20.05.2026
|இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் நாள்
|27.05.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|25.06.2026
|தேர்வு நடைபெறும் நாள்
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
தேர்வு முறை: இந்தத் தேர்வுகள் கணினி வழித் தேர்வு (Computer Based Test - CBT) முறையில் நடைபெறும். தேர்வுக்கான துல்லியமான தேதி மற்றும் நேரம் ஆகியவை தேர்வாணையத்தால் பின்னர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பதாரர்களின் வசதிக்காக, இம்முறை தேர்வுக்கட்டணத்தை UPI (GPay, PhonePe, Paytm போன்றவை) மூலமாகவும் எளிதாகச் செலுத்தலாம் என தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது. இது நெட்பேங்கிங் அல்லது கார்டு இல்லாதவர்களுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள தேர்வர்கள் 27.05.2026 முதல் 25.06.2026 வரை TNPSC-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpsc.gov.in என்ற முகவரிக்குச் சென்று ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
முக்கிய குறிப்பு: விண்ணப்பிக்கும் முன்பாக தேர்வர்கள் தங்களது 'நிரந்தரப் பதிவு' (One Time Registration - OTR) புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும். உங்களிடம் தேவையான கல்வித்தகுதிகள் இருந்தால், கடைசி நேரப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்க உடனே விண்ணப்பிக்கத் தயாராகுங்கள். உங்கள் தயாரிப்பை இப்போதிருந்தே தொடங்குங்கள்.