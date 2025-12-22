English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு! முதன்மை தேர்வில் மேஜர் மாற்றம்.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 2, 2A Exam Result: குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்களுக்கான முடிவுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, எப்படி தேர்வு முடிவுகளை பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:35 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்
  • குரூப் 2,2ஏ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு
  • ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?

How To Check TNPSC Group 2, 2A Exam Result: தமிழக அரசு துறையில் பெரும்பாலான பணிகளை தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது.  குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது குரூப் 2,2ஏ தேர்வுகளுக்கான முடிவுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. டிசம்பர் இறுதியில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதன்படியே டிஎன்பிஎஸ்சி முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

குரூப் 2,2ஏ தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது

குரூப் 2 பதவியின் கீழ் உதவி ஆய்வாளர், சார் பதிவாளர், வனவர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு நிரப்பப்படுகிறது. குரூப் 2ஏ கீழ் முதுநிலை உதவியாளர், எழுத்தர், மேற்பார்வையாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 2025ஆம் ஆண்டுக்கான குரூப் 2 தேர்வு அறிவிப்பு ஜூலை மாதம் வெளியானது. குரூப் 2 கீழ் 50 இடங்களும், குரூப் 2ஏ கீழ் 595 இடங்களும் என மொத்தம் 645 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில, நவம்பர் மாதம் இறுதியில் காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 625 சேர்க்கப்பட்டது. 

இதனால், மொத்த காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 1,270 ஆக உயர்ந்தது.  இதன் மூலம், குரூப் 2 கீழ் 82 இடங்களும், குரூப் 2ஏ கீழ் 1,188 இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த 1,270 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு செப்டம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி நடைபெற்றது.  இந்த தேர்வை மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 4.18 லட்சம் பேர் எழுதினர்.  செப்டம்பர் மாதம் நடந்த இந்த தேர்வின் முடிவுக்காக லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் காத்திருந்தனர். 

இந்த நிலையில்,  தற்போது குரூப் 2,2ஏ தேர்வுகளுககான முடிவுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.  அதன்படி, முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், இத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மட்டுமே முதன்மை தேர்வுக்கு தகுதி பெற்றவர்கள். முதன்மை தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண் அடிப்படையில் தான், காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, குரூப் 2,2ஏ தேர்வுகளுக்கான முதல்நிலை தேர்வு குறித்த முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளது.  இதனை எப்படி பார்ப்பது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி?

தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும்.  முகப்பு பக்கத்தில் உள்ள குரூப் 2,2ஏ முடிவுகளுக்கான லிங்கை கிளிக் செய்து, அதில் உங்கள் பதிவு எண், பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.  தேர்வு முடிவுகள் குறித்த விவரங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குரூப் 2 முதன்மை தேர்வில் முக்கிய மாற்றம்

டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, குரூப் 2ஏ பணிகளில் உள்ளடக்கிய பதவிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு (கொள்குறி வகை), தாள் இரண்டு (பொது அறிவு. பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு) கணினி வழித் தேர்வாக நடத்தப்படும் என அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக குரூப் 2ஏ பணிகளின் தாள் இரண்டிற்கான முதன்மைத் தேர்வு OMR முறையில் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

About the Author
TNPSCTNPSC latest newsTNPSC ANNOUNCEMENTTNPSC examsTNPSC exam result

