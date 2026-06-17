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டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமா? தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு

TNPSC Trainer Recruitment 2026 : டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட அரசுத் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விரும்புவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:42 AM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமா? தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு
Image Credit: TNPSC Trainer Recruitment 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமா? உடனே விண்ணப்பிக்கவும்
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