/டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமா? தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு

TNPSC Trainer Recruitment 2026 : மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வாணையம் (SSC) நடத்தும் சி.ஜி.எல் (CGL - Combined Graduate Level) போட்டித் தேர்வுக்கான 12,256 காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தேர்வுக்குத் தயாராகும் திருவள்ளூர் மாவட்டப் போட்டித் தேர்வாளர்களுக்குப் பயன் தரும் வகையில், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் சார்பில் கட்டணமில்லா நேரடிப் பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசின் இந்த உயர் பதவிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு (Any Degree) முடித்தவர்கள் தகுதியானவர்கள் ஆவர்.
வயது வரம்பு: பொதுப் பிரிவினருக்கு 18 வயது முதல் 30 வயது வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் விதிமுறைப்படி ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் வயது தளர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு நடைபெறும் மாதங்கள்: இந்தத் தேர்வு வரும் ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது.
தேர்வு நிலைகள்: இப்போட்டித் தேர்வானது முதல் நிலை கணினி தேர்வு, இரண்டாம் நிலை கணினி தேர்வு, உடற்தகுதித் தேர்வு (குறிப்பிட்ட சில பதவிகளுக்கு மட்டும்), ஆவண சரிபார்ப்பு மற்றும் மருத்துவத் தேர்வு என ஐந்து நிலைகளில் நடைபெறும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: தகுதியுள்ளவர்கள் www.ssc.nic.in என்ற இணையதளம் வழியாக வரும் 22.06.2026-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இப்போட்டித் தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா நேரடிப் பயிற்சி வகுப்புகள் வரும் 22.06.2026 (திங்கட்கிழமை) மதியம் 1:30 மணிக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய வளாகத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளது.
இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் வார நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை தினசரி மதியம் 1:30 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை சிறந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு நடத்தப்படும். இத்துடன் இலவச மாதிரித் தேர்வுகள் மற்றும் மாநில அளவிலான நேரடி முழு மாதிரித் தேர்வுகள் www.tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் நடத்தப்பட உள்ளன.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: இந்தப் பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள விருப்பமுள்ள தேர்வாளர்கள் தங்களின் விண்ணப்பத்துடன் இரண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகலை இணைத்து திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்திற்கு நேரில் வருகை தந்து பதிவு செய்துகொள்ளலாம். கூடுதல் தகவல்களுக்கு 7708418742, 7639756839 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தின் வாயிலாக TNPSC, TRB, SSC, RRB, IBPS போன்ற பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது புதிய பயிற்றுநர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான நேர்காணலும் நடைபெற உள்ளது.
தொடர்புடைய பாடப் பிரிவுகளைக் கையாளுவதில் குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் முன் அனுபவம் உள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியான பயிற்றுநர்கள், வரும் 22.06.2026 அன்று காலை தங்களின் சுயவிவரக் குறிப்புகளுடன் (Resume) மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தை நேரில் அணுகலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.