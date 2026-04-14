TNPSC சிலபஸ் அப்டேட்: புதிய பாடநூல்கள் விற்பனை தொடக்கம்! தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு

TNPSC : தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், புதிய கல்வியாண்டிற்கான பாடப்புத்தக விற்பனை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது வரவிருக்கும் குரூப் 2, 2A மற்றும் குரூப் 4 தேர்வர்களுக்கு மிக முக்கியமான செய்தியாகும். தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற மிக முக்கியமான அடிப்படை ஆதாரம் தமிழ்நாடு அரசு பாடப்புத்தகங்கள் (Samacheer Kalvi Books) ஆகும்.
2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பாடநூல்கள் ஏப்ரல் 10 முதல் விற்பனைக்கு வரவுள்ள நிலையில், தேர்வர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான புத்தகங்களை இப்போதே தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்வது அவசியம். பாடத்திட்டத்தில் (Syllabus) ஏற்படும் மாற்றங்களை உள்வாங்கவும், நடப்பு நிகழ்வுகளுடன் தகவல்களை ஒப்பிடவும் புதிய பதிப்பு புத்தகங்கள் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
பாடநூல் விற்பனை: முக்கிய விவரங்கள்
அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பாடநூல்கள் விற்பனை 10.04.2026 முதல் தொடங்குகிறது. இதில் பின்வரும் வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்கள் கிடைக்கின்றன:
1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை: ஆண்டு தமிழ் பாடநூல்கள்.
9, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு: அனைத்துப் பாடநூல்கள் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி).
குறிப்பாக 9, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புப் புத்தகங்கள் TNPSC தேர்வுகளில் பொது அறிவு (General Studies) மற்றும் பொதுத் தமிழ் பகுதிகளுக்கு மிக முக்கியமானவை என்பதால், இந்த அறிவிப்பு தேர்வர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
பழைய புத்தகங்களுக்கு 30 விழுக்காடு அதிரடித் தள்ளுபடி
போட்டித் தேர்வர்களுக்கு மற்றொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால், 2024-2025 ஆம் கல்வியாண்டில் அச்சடிக்கப்பட்டு, தற்போது நடைமுறையில் இல்லாத (வழக்கொழிந்தவை) 2-ம் மற்றும் 3-ம் பருவப் பாடப்புத்தகங்கள் 30% தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
ஏன் பழைய புத்தகங்களை வாங்க வேண்டும்?
சில நேரங்களில் புதிய பதிப்பில் சில தரவுகள் நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது மாற்றப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால், தேர்வாணையம் கேட்கும் சில கேள்விகள் முந்தைய பதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, கூடுதல் தகவல்களுக்காகவும், ஒப்பீடு செய்து படிக்கவும் இந்தத் தள்ளுபடி விலை புத்தகங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
புத்தகங்கள் எங்கே கிடைக்கும்?
இந்த பாடப்புத்தகங்கள் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் வட்டார அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்டந்தோறும் நடைபெறும் புத்தகத் திருவிழாக்களில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் வசிப்பவர்கள் பின்வரும் இடங்களில் நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்:
சென்னை கிடங்கு: 100 அடி வேளச்சேரி - தரமணி இணைவழிச் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை - 600 041.
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம்: கோட்டூர்புரம், சென்னை - 600 085.
பயன்பாட்டாளர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து, சமூக இடைவெளியைப் பின்பற்றி புத்தகங்களை வாங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
டிஎன்பிஎஸ்சி புத்தகங்களின் தொடர்பு
TNPSC குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளில் 'பொதுத் தமிழ்' பகுதிக்கு 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் புத்தகங்களே வேதம் போன்றது. அதேபோல், இந்திய வரலாறு, புவியியல், இந்திய அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் போன்ற பகுதிகளுக்கு 9, 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மற்றும் அறிவியல் புத்தகங்கள் முதுகெலும்பாகத் திகழ்கின்றன.
புதிய புத்தகங்களில் தரவுகள் (Data) தற்போதைய நிலவரப்படி இன்றி மாற்றப்பட்டிருக்கும் (உதாரணமாக: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, பொருளாதாரக் கொள்கைகள்). எனவே, தேர்வர்கள் பழைய புத்தகங்களுடன் புதிய பதிப்பையும் ஒப்பிட்டுப் படிப்பது 'நடப்பு நிகழ்வுகள்' (Current Affairs) சார்ந்த கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க உதவும்.
தேர்வர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்
முன்கூட்டியே வாங்குங்கள்: விற்பனை தொடங்கிய உடனே புத்தகங்களை வாங்கிவிடுவது நல்லது. தேர்வுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தேடினால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
நோட்ஸ் எடுங்கள்: புதிய புத்தகங்களை வாங்கியவுடன், சிலபஸ் படி முக்கியமான தலைப்புகளைக் கோடிட்டுப் படியுங்கள்.
ஆண்டு புத்தகங்கள்: பருவப் புத்தகங்களை விட (Term Books), ஆண்டு புத்தகங்கள் (Yearly Books) தேர்வுக்குப் படிக்க மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.
வெற்றிக்கான முதல் படி சரியான பாடத்திட்டத்தையும், தரமான புத்தகங்களையும் தேர்ந்தெடுப்பதுதான். 2026-27 ஆம் ஆண்டின் புதிய புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ள இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உங்களது TNPSC கனவை நனவாக்க இப்போதே தயார் நிலையில் இருங்கள். உழைப்பும், சரியான திட்டமிடலும் உங்களை அரசு அதிகாரியாக மாற்றும்.
