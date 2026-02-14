TNPSC : தேர்வுக்களம் செயலியின் சிறப்பம்சங்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசு, அரசுப் பணிக்கு தயாராகும் தேர்வர்களின் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டு பல சீர்த்திருத்தங்களை செய்து வருகிறது. அந்தவகையில், டிஎன்பிஎஸ்சி, டெட் உள்ளிட்ட அனைத்து தேர்வுகள் தொடர்பான அனைத்து அப்டேட்டுகளையும் ஒரே செயலியில் பெறும் வகையில் ’தேர்வுக்களம்’ என்ற புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த செயலியை தொடங்கி வைத்தார். டிஎன்பிஎஸ்சி, டெட் உள்ளிட்ட அனைத்து தேர்வுகளுக்கும் விண்ணப்பித்தல் முதல் ஹால்டிக்கெட் டவுன்லோடு வரை தேர்வுக்களம் என்ற ஒரே செயலி மூலம் செய்து கொள்ள முடியும். அது குறித்த முழுவிவரம் இங்கே
தமிழ்நாடு அரசின் ‘தேர்வுக்களம்’ செயலி குறித்த கூடுதல் சிறப்பமங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தேர்வுக்களம் மொபைல் செயலி சிறப்பம்சங்கள்
1. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC), தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (USRB), ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) மற்றும் தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (MSRB) போன்ற தேர்வு முகமைகள் மூலம் செய்யப்படும் "பணியாளர்கள் தேர்வுகள்" நடத்தப்படுகின்றன.
2. இந்த தேர்வுகள் தொடர்பான செயல்முறைகளை எளிமைப்படுத்தும் பொருட்டு தமிழ்நாடு அரசால் "தேர்வுக்களம்" எனும் ஒருங்கிணைந்த கைபேசி செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
3. இச்செயலிமூலம் அனைத்து காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள், ஆன்லைன் வழியே விண்ணப்பித்தல், நுழைவுச்சீட்டு பதிவிறக்கம், தேர்வு முடிவுகள், செய்தி வெளியீடுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
4. மேலும், தேர்வுக்கான பாடக்குறிப்புகள், முந்தைய போட்டித் தேர்வுகளின் விடைகளுடன் கூடிய வினாத்தாள்கள், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்பான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும்.
5. அண்ணா மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளின் காணொலிகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள் உள்ளிட்ட செய்தித்தாள்களில் அளிக்கப்படும் அறிவிப்புகள் ஆகியவைகளை இந்த செயலி மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
6. குறித்த நேரத்தில், நுழைவுச்சீட்டுகள், தேர்வுமுடிவுகள் மற்றும் முக்கிய தகவல்கள் நேரடியாக ஆர்வலர்களின் கைபேசிக்கு உடனடியாக அறிவிக்கப்படும் வண்ணம் இச்செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
7. இதனால் எந்தத் தகவலும் தவறவிடப்படாமல் தேர்வர்கள் சிறப்பாகவும், திறமையாகவும் தேர்வுக்கான தயாரிப்பை குறித்த நேரத்தில் மேற்கொள்ள முடியும்.
தேர்வுக்களம் மொபைல் செயலி டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?
தமிழ்நாடு அரசு தேர்வுகள் குறித்து ஒரே செயலியில் அனைத்து சேவைகளையும் ஒரே தளத்தில் வழங்கும் "தேர்வுக்களம்" செயலியை அரசுத் தேர்வுக்கு படிப்பவர்கள் டவுன்லோடு செய்து கொள்ள முடியும். Play Store அல்லது App Store மூலம் தேர்வுக்களம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, பதிவு செய்து, உள்நுழைய வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுது. இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
திறன் 360° - புதிய வெப் போர்ட்டல்
அரசு அலுவலர்கள் இணையவழியில் தங்களுடைய திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ளும் வகையில், முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள் வாயிலாக அவர்களுடைய விருப்பத்தின் பெயரில் கட்டணமின்றிப் பயின்றிட, தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலமாக சான்றிதழ் பெறக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Inteligence), தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analysis), திட்ட மேலாண்மை (Project Management), தொடர்பாடல் (Communication Skill), திறன்கள் உள்ளிட்ட திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் வழங்கும் "திறன் 360°" வலைவாசலை (Web Portal) தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்.
அரசு அலுவலர்கள் தங்களின் அறிவையும் திறன்களையும் காலத்திற்கேற்ப தொடர்ந்து மேம்படுத்திக்கொள்ளவும், அரசின் நிர்வாகம் நவீனமாகவும், மக்கள் மையமாகவும், திறமையானதாகவும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற தொலைநோக்குச் சிந்தனையின் அடையாளமாக இத்திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் அரசு அலுவலர்கள், தங்களின் திறனை வளர்த்துக் கொண்டு அதன் மூலம் சிறப்பாகவும், சீறிய முறையிலும் அரசின் நிர்வாகத்தில் வளர்ச்சியைக் கொண்டு வருவதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
கூடுதல் சேவைகளுடன் "எளிமை ஆளுமை" (SimpleGov) திட்டம்
அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் வசதிகள் தங்கு தடையின்றி நடைமுறைச் சிக்கல்களைக் குறைத்து, டிஜிட்டல் தளங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நிர்வாகத்தை மேலும் அணுகக்கூடியதாகவும், திறமையானதாகவும், வெளிப்படையானதாகவும், குடிமக்களை மையப்படுத்தியதாகவும் மாற்றுவதற்காக கொண்டு கடந்த நவம்பர் 2023-இல் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் தான் "எளிமை ஆளுமை" (SimpleGov) என்னும் திட்டம். அதன்படி, இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுநாள் வரை அரசின் முக்கிய சேவைகள் நெறிப்படுத்தப்பட்டு, எளிமைப்படுத்தப்பட்டு, 29.5.2025ல் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்த நிலையில், இப்போது இதில் கூடுதலாக 50 சேவைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விரிவாக்கத்தையும் முதலமைச்சர் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தார்.
மேலும் படிக்க | திருவள்ளூர் அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு 2026: 10, 12-வது முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | தேர்வுக்களம் செயலி அறிமுகம்: TNPSC உள்ளிட்ட எல்லா தேர்வுகளுக்கும் இனி ஒரே App!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ