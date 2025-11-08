English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 8ஆம் வகுப்பு படித்தால் போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

8ஆம் வகுப்பு படித்தால் போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Jobs: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் கீழ் உள்ள காலியாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தாலே போதும். எனவே, இந்த பணிக்கான முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 8, 2025, 07:17 PM IST
  • தமிழக அரசு வேலை
  • 8ஆம் தேதி படித்தால் போதும்
  • விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Trending Photos

தங்கம் விற்கும் விலையில்...102 கிலோ தங்க டாய்லெட்! விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Golden Toilet
தங்கம் விற்கும் விலையில்...102 கிலோ தங்க டாய்லெட்! விலை என்ன தெரியுமா?
அரசு ஊழியர்களாக இருந்தவர்களின் குடும்ப பெண்களுக்கு வரப்போகும் குட் நியூஸ்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
அரசு ஊழியர்களாக இருந்தவர்களின் குடும்ப பெண்களுக்கு வரப்போகும் குட் நியூஸ்!
தூபே, வாஷிங்டன் கிடையாது... இந்திய பிளேயிங் லெவனில் இந்த 2 வீரர்கள் உறுதி!
camera icon8
IND Vs Aus
தூபே, வாஷிங்டன் கிடையாது... இந்திய பிளேயிங் லெவனில் இந்த 2 வீரர்கள் உறுதி!
இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
camera icon7
இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
8ஆம் வகுப்பு படித்தால் போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNRD Recruitment 2025: தமிழக அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. துறை வாரியாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் கீழ் உள்ள காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தாலே போதும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் உடனே விண்ணப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

பணி விவரம்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் கடலூர் மாவட்டத்தில் 5 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதாவது, ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கு 4 இடங்களும், இரவு காவலர் பணிக்கு 1 இடங்களும் என மொத்தம் 5 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணி அண்ணா கிராமம், காட்டுமன்னார் கோயில், கீரப்பாளையம், நல்லூர் ஆகிய ஒன்றியத்தில் இந்த பணி நிரப்பப்படுகிறது. இரவு காவலர் பணிக்கு நல்லூர் ஒன்றியத்தில் நிரப்பப்படுகிறது.  இந்த பணிக்கு இனசுழற்சி அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. 

தகுதிகள்

மேற்கண்ட பணியிடங்கள் இனசுழற்சி அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 18 வயது முதல் 42 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். இதில், ஓட்டுநர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தாலே போதும். மேலும், ஓட்டுநர்  உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் பணிக்கு 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.  காவலர் பணிக்கு எந்த கல்வித் தகுதியும் தேவையில்லை. தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருந்தாலே போதும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாத சம்பளம் எவ்வளவு?

கடலூர் மாவட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் கீழ் நிரப்பப்படும் ஓட்டுநர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.19,500 முதல் ரூ.71,900 வரை வழங்கப்படும். காவல் பணிக்கு ரூ.15,700 முதல் ரூ.58,100 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு Cuddalore.Nic.In என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.  நவம்பர் 20ஆம் தேதி வரை அலுவலக வேலை நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் வழி மூலமாகவோ அண்ணா கிராமம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் அளித்திட வேண்டும். 

விண்ணப்பத்துடன் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, முன்னாள் ராணுவத்தினர், கைம்பெண், மாற்றுத்திறனாளி என அதற்கான ஆவணத்தையும் விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பிக்க ரூ.50 செலுத்த வேண்டும். 

மேலும் படிக்க: தமிழக ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூ.70 லட்சம் அபராதம் - கேரளாவில் நடப்பது என்ன?

 

மேலும் படிக்க: சமீபத்தில் வீடு மாற்றியவரா நீங்கள்? வாக்காளர் பட்டியலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
jobsTNRD Cuddalore RecruitmentCuddalore jobsTNRD jobsTamilnadu Jobs

Trending News