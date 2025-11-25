கைநிறைய சம்பளம்! சொந்த ஊரில் அரசு வேலை... இளைஞர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!

TNSC Thanjavur Recruitment 2025: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட அளவில் பல்வேறு துறை சார்ந்த பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அரசு வேலைக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நெல் கொள்முதல் பணிக்காக தற்கொலிக அடிப்படையில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு ஆண் பெண் இருவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். அதன்படி, பருவகால உதவுபவர் பணிக்கு 120 பணியிடங்களும், பருவகால காவலர் பணிக்கு 120 பணியிடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. பருவகால காவலர் பணிக்கு ஆண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
வயது விவரம்
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் பருவகால காவலர், உதவுபவர் பணிகளுக்கு வயதை பெறுத்தவரை அந்தந்த பிரிவுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதன்படி, பருவகால உதவுபவர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, எம்பிசி பிரிவை சேர்ந்தவர் 34 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவனர் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
பருவகால காவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொதுப் பிரிவினர் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். பிசி, எம்பிசி பிரிவைச் சேர்ந்த 34 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவைச் சேர்ந்தவர் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் பருவகால காவலர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.5,218 + ரூ.3,499 (அகவிலைப்படி) மற்றும் பணி நாள் ஒன்றுக்கு போக்குவரத்துப்படி ரூ.100 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் காவலர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.5,218 + ரூ.3,499 (அகவிலைப்படி) மற்றும் பணி நாள் ஒன்றுக்கு போக்குவரத்துப்படி ரூ.100 வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் காவலர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். உதவுபவர் பணிக்கு 12ஆம் வகுப்பிலி தேர்ச்ச பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை இருப்பிடமாக கொண்ட மேற்காணும் தகுதியுடைய விண்ணப்பத்தாரர்களிடம் இருந்து, உரிய சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் முதுநிலை மண்டல மேலாளர், மண்டல அலுவலகம் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப் கழகம், எண் - 1, சச்தானந்த மூப்பனார் ரோடு, தஞ்சாவூர் - 613001 என்ற முகவரியில் அலுவலக நாட்களில் நேரடியாக விண்ணப்பங்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். மேற்கண்ட பணிகளுக்கு நவம்பர் 28ஆம் ததி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தில் அப்டேட் - அரசின் குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க: Rain Alert! நவம்பர் 26ம் தேதி...! தமிழக மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ