கிளாம்பாக்கம் போக வேண்டாம்! தமிழ் புத்தாண்டுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு.. கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் சிறப்பு பேருந்துகள்!

Tamil New Year TNSTC Special Buses:  தொடர் விடுமுறை, தமிழ் வருட  பிறப்பு, வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் எளிதாக தமிழ் வருட பிறப்புக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 8, 2026, 02:40 PM IST

Tamil New Year TNSTC Special Buses: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. தமிழக போக்குவரத்து கழகம் பல்வேறு மாவட்டங்கள், அண்டை மாவட்டங்களுக்கு பேருந்து சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். 

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

இதனால், வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் தமிழக போக்குவரத்து கழகமும் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழ் புத்தாண்டுக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. தமிழ் புத்தாண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால், பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை), ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை), மற்றும் ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக் கிழமை) வார விடுமுறை மற்றும் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை) தமிழ் வருட பிறப்பு ஆகிய நாட்களில் தொடர்விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்தும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று 575 பேருந்துகளும், ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி சனிக் கிழமை 395 பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது.

எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

 சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி அன்று 100 பேருந்துகளும், மற்றும் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி அன்று 90 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதாவரத்திலிருந்து ஏப்ரல் 10 மற்றும் ஏப்ரல் 11 ஆகிய நாட்களுக்கு 24 பேருந்துகளும் மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஞாயிறு மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய தினங்களில் சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் ஏப்ரல் 12 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மற்றும் ஏப்ரல் 14 (செவ்வாய்கிழமை) ஆகிய நாட்களில் 735 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 11,104 பயணிகளும், சனிக்கிழமை அன்று 5,231 பயணிகளும், ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 6,562 பயணிகளும் மற்றும் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி அன்று 5,285 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in முன்பதிவு செய்து பயணிக்க மற்றும் Mobile App மூலம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. 

இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

பேருந்துகளில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய www.tnstc.in இணையதளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். முதலில் உங்கள் நம்பரை உள்ளிட்டு, லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு, நீங்கள் ஏறும் இடம்,  இறங்கும்  இடத்தை தேர்வு செய்து முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். பிறகு, உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பேருந்துகள் வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்து கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை யுபிஐ, நெட் பேக்கிங், டெபிட் கிரெடிட் கார்டு மூலம் டிக்கெட் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கம்

தமிழ் புத்தாண்டையொட்டியும், சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரல் - தூத்துக்குடி இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் மதியம் 12.15 மணிக்கு தூத்துக்குடி சென்றடைகிறது.  

ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தூத்துக்குடி - சென்ட்ரல் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடியில் இருந்து மதியம் 3.30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலை வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  சென்னை எழும்பூர் - திருவனந்தபுரம் இடையே ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி இயக்கப்படும். இந்த ரயில் சென்னை எழும்பூரில் இரவு 11.55 மணிகு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6.00 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் நார்த்தைச் சென்றடையும். 

ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி சென்ட்ரல் - கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து மதியம் 03:10 மணிக்குப் புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 06:55 மணிக்குக் கொல்லத்தைச் சென்றடையும். மேலும், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நெல்லை - எழும்பூர் இடையே சிறப்பு ரயல் இயக்கப்படுகிறது. திருநெல்வேலியில் இரவு 11:40 மணிக்குப் புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10:45 மணிக்குச் சென்னை எழும்பூரை வந்தடையும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

