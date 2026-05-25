/கிளாம்பாக்கத்தில் அலைய வேண்டாம்.. ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி

TNSTC Special Buses Latest: பக்ரீத் பண்டிகை, முகூர்த்தம், தொடர் விடுமுறை, கோடை விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TNSTC Special Buses Latest: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. குறிப்பாக, ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கு பயணிக்க பேருந்து சேவை முக்கியமானதாக இருக்கிறது. பேருந்துகளில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளின் வசதிக்காக வார இறுதிகள் நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் இயக்கி வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதவாது, மே 27ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும், தற்போது கோடை விடுமுறை, வார இறுதி நாட்கள் என தொடர்ந்து இருப்பதால் மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுப்பார்கள். இதன கருத்தில் கொண்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மே 26ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை), 27/05/2026 (புதன்கிழமை), மே 28ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை பக்ரீத் பண்டிகை மற்றும் முகூர்த்தம்), மே 29ஆம் தேதி (வெள்ளிகிழமை முகூர்த்தம்), மே 30ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) மற்றும் மே 31ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக் கிழமை) வார விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்தும் இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு மே 26ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை) அன்று 475 பேருந்துகளும், மே 27ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) அன்று 845 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்.
மே 28ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, மே 29ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் மே 30ஆம் தேதி சனிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் தினசரி 455 பேருந்துகளும் சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு மே 26ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை அன்று 80 பேருந்துகளும், மே 27ஆம் தேதி முதல் மே 30ஆம் தேதி வரை ஒவ்வொரு நாட்களிலும் 170 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மாதாவரத்திலிருந்து மே 26ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை) அன்று 35 பேருந்துகளும், மே 27ஆம் தேதி முதல் மே 30ஆம் தேதி வரை ஒவ்வொரு நாட்களிலும் 60 பேருந்துகளும் மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 300 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் மே 31ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று 1085 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் செவ்வாய்கிழமை அன்று 13,877 பயணிகளும், புதன்கிழமை அன்று 18979 பயணிகளும், வியாழக்கிழமை அன்று 11,726 பயணிகளும், வெள்ளிக்கிழமை அன்று 10,675 பயணிகளும், சனிக்கிழமை அன்று 11,304 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 18,320 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.