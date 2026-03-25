கிளாம்பாக்கம் வேண்டாம்! கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் பேருந்து வசதி.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்!

TNSTC Special Buses Latest: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது போக்குவரத்து சேவை. தமிழக போக்குவரத்து கழகம் பல்வேறு மாநிலங்கள், அண்டை மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு போக்குவரத்து சேவை இயக்கப்படுகிறது. அதுவும் வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் கூடுதல் பேருந்து சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது வார இறுதி நாட்கள், மஹாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மார்ச் 27ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 29ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், மார்ச் 27ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மார்ச் 28ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) மற்றும் மார்ச் 29ஆம் தேதி(ஞாயிறுக்கிழமை), வார விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் மகாவீரர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்தும் இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச 27ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 340 பேருந்துகளும், மார்ச் 28ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) 345 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
எங்கெங்கு சிறப்பு பேருந்துகள்
சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச் 27ஆம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும் மார்ச் 28ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்தும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 100 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதாவரத்திலிருந்து மார்ச் 27ஆம் தேதி மற்றும் மார்ச் 28ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் 20 பேருந்துகளும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 5,954 பயணிகளும் சனிக்கிழமை 3,099 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிறு அன்று 5,917 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
மேலும், இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1,முதலில் www.tnstc.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்கள மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்ட லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
2. பிறகு, நீங்கள் புறப்படும் இடம், இறங்கும் இடத்தை தேர்வு செய்தும், நீங்கள் பயணிக்கும் தேதியை உள்ளிட வேண்டும்.
3. இதன்பிறகு, நீங்கள் உங்களுக்கான பேருந்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஏசி ஸ்லீப்பர், சாதாரண பேருந்துகள் என உள்ளன. இதனை எதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்து, உங்கள் இருக்கை தேர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
4. பிறகு, எத்தனை பேர் பயணிக்க போகிறீர்கள் என்பதை உள்ளிட்டு, அதற்கான கட்டணத்தை டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, யுபிஐ மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
5. இதனை அடுத்து, உங்களது எண்ணிற்கு உங்களுக்கான டிக்கெட் அனுப்பப்படும். இதனை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
கிளாம்பாக்கத்திற்கு சென்று சென்னை மக்கள் பேருந்து ஏறுவது பெரும் பிரச்னையாகவே தற்போது இருந்து வருகிறது. கிட்டதட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பயணம் செய்து, நகரத்திற்குள் இருப்பவர்கள் கிளாம்பாக்கம் வர வேண்டி உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் கோயம்போடு, மாதவரத்தில் இருந்தே சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் இயக்கி வருகிறது. பாண்டிசேரி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.
