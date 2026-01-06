English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பொங்கலுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்! எங்கெல்லாம் தெரியுமா? தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

பொங்கலுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்! எங்கெல்லாம் தெரியுமா? தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

Pongal Special Buses: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 6, 2026, 04:26 PM IST
TNSTC Special Buses: தமிழகர்களின் திருநாளான பொங்கல் பண்டிக்கை வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி கொண்டாட்டப்படுகிறது. இதற்கு பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம். இதற்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரை விடுமுறை இருக்கிறது. இதனால், பொங்கல் பண்டிகைக்கு மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். இதனால், பேருந்து, ரயில் நிலையங்களில்  பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும்.  

பொங்கல் சிறப்பு பேருந்துகள்

இதனால், ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தாண்டும் பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிரமமின்றி கொண்டாடுவதற்கு தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு இடங்களுக்கு தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி 22,797 பேருந்துகளை இயக்க போக்குவரத்துத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பு பேருந்துகள் குறித்து சென்னையில் அமைச்சர் சிவசங்கர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதன்பின்பு, தமிழக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்கள் உட்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

எங்கெங்கு?

ஜனவரி 9ம் தேதி 1,050 பேருந்துகளும், ஜனவரி 10ஆம் தேதி 1,030 பேருந்துகளும், ஜனவரி 11ஆம் தேதி 225 பேருந்துகளும், ஜனவரி 12ஆம் தேதி 2,2200 பேருந்துகளும், ஜனவரி 13ஆம் தேதி 2,790 பேருந்துகளும், ஜனவரி 14ஆம் தேதி 2,920 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளது.  ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வரை தினசரி இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளுடன் 10,425 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும். மொத்தமாக 22,797 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.  சென்னையில் கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து மக்கள் சென்னை திரும்புவதற்கு ஏதுவாக, தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் 6,820 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.  பேருந்துகளுக்கு முன்பதிபு செய்ய கிளாம்பாக்கத்தில் 10 கவுன்ட்டர்கள் செயல்படும். பயணிகள் tnstc செயலி மற்றும் இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுஙகள்.  மேலும், 9444018898 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண் மூலமாகவும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்த கொள்ளுங்கள். சென்னையில் இருந்து  11.35 லட்சம் பேர் செல்வார்கள் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது" என அறிவித்துள்ளார்.

மாற்று வழி அறிவிப்பு

பொங்கலுக்கு சென்னையில் இருந்து சொந்த வாகனங்கள் மூலமும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படக் கூடும். இதனால், மாற்று வழி குறித்து அமைச்சர் சிவசங்கர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில், பொங்கலுககு தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஊருக்கு செல்லும் போது, போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க, ஓஎம்ஆர், திருப்போரூர், கேளம்பாக்கம், செங்கல்பட்டு வழியாவோ அல்லது வண்டலூர் வெளிச்சுற்று சாலை வழியாகவோ செல்லலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

