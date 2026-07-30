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தேர்வு கிடையாது! தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை.. 1518 பணியிடங்கள் - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TNSTC Recruitment 2026: தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. போக்குவரத்து கழகத்தில் 1518 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த தகவலை முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:50 AM IST
தேர்வு கிடையாது! தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை.. 1518 பணியிடங்கள் - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: TNSTC Recruitment 2026

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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