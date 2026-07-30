/தேர்வு கிடையாது! தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை.. 1518 பணியிடங்கள் - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TNSTC Recruitment 2026: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசு வேலை கிடைக்க வேண்டி, பலரும் முயற்சித்து வருகிறது. கைநிறைய சம்பளம், நிரந்தரமான வேலை, சலுகைகள் போன்றவை இருப்பதால், தமிழக அரசு வேலைக்காக காத்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில், தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் (TNSTC) வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் 1,518 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் காலியாக உள்ள 1,518 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விழுப்புரம், கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, சேலம் மண்டலங்கள் மற்றும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம், அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் ஆகியவற்றில் நிரப்பப்பட் உள்ளது. இதற்கு டிப்ளமோ, பொறியியல், பட்டதாரி பயிற்சி பணியிடங்களுக்கு வரவேற்கப்படுகிறது.
தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் பொறியியல் பட்டதாரி பயிற்சி 457 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பொறியியல் பட்டதாரி பயிற்சியில் சேர mechanical engineering, automobile engineering, civil engineering, electrical and electronics engineering/computer science and engineering/ Information technology படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத ஊக்கத்தொகை ரூ.12,300 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மண்டலத்தில் 100 பணியிடங்களும், கும்பகோணம் மண்டலத்தில் 51, சேலத்தில் 48, மதுரையில் 20, திருநெல்வவேலியில் 70, மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சென்னையில் 100, தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் 68 பணியிடங்கள் நிரபப்படுகிறது. இதறகு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் டிப்ளமோ பயிற்சிக்கு மொத்தம் 438 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மெக்கானிக்கல், சிவில் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், கம்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் துறையில் மொத்தம் 438 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
விழுப்புரம் மண்டலத்தில் 40 பணியிடங்களும், கும்பகோணத்தில் 123, சேலத்தில் 45, மதுரையில் 51, நெல்லையில் 26, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் 138, தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் 68 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, mechanical engineering, automobile engineering, civil engineering, electrical and electronics engineering/computer science and engineering/ Information technology படிப்பில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத ஊக்கத் தெகையாக ரூ.10,900 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் பட்டதாரி பயிற்சிக்கு 623 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. விழுப்புரத்தில் 100, கும்பகோணத்தில் 251, மதுரையில் 37, திருநெல்வேலியில் 93, சென்னையில் 62, தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் 80 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு BA/BSC/B.COM/BBA/BBM படித்திருக்க வேண்டும். பட்டதாரி பயிற்சிக்கு ஊக்கத்தொகையாக ரூ.12,300 வழங்கப்படும்.
தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தில் மூன்று பயிற்சிக்கும் டிகிரி, டிப்ளமோ, பொறியியல் படிப்புகளில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். ஒரு வருடத்திற்கான பயிற்சி காலம் ஆகும்.
இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் முதலில் nats.education.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இமெயில், பாஸ்வோர்ட் போட் லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு, apply against advertised vacancies என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். விழுப்புரம், கும்பகோணம் எந்த மண்டலத்தில் சேர விரும்புகிறீர்களோ அதனை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்கவும். அதில் தேவையுள்ள மற்ற விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.