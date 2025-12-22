English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கிளாம்பாக்கம் போய் திண்டாட வேண்டாம்! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

கிளாம்பாக்கம் போய் திண்டாட வேண்டாம்! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

TNSTC Special Buses: கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு  தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள்  இயக்கப்படுவதாக போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 22, 2025, 10:08 AM IST
  • அரையாண்டு விடுமுறைக்கு ஊருக்கு போறீங்களா
  • சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
  • தமிழக போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்ப

கிளாம்பாக்கம் போய் திண்டாட வேண்டாம்! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

TNSTC Special Buses Latest News: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் பல்வேறு நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம். அதுவும், அரையாண்டு விடுமுறை வரும் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. எனவே, அரையாண்டு விடுமுறை, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுப்பார்கள். குறிப்பாக, சென்னையில் இருக்கும்  லட்சக்கணக்கான ஒரே நேரத்தில் வெளியூர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வார்கள். இதனால், பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிமாகவே இருக்கும்.

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

பயணிகள் சிரமமின்றி சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் வகையில், தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவித்துள்ளது. அதாவது, கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.  டிசம்பர் 23ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 25ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணிகள் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், சென்னை மற்றும் பிற நகரங்களில் இருந்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

டிசம்பர் 23ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை, டிசம்பர் 24ஆம் தேதி, டிசம்பர் 25ஆம் தேதிகளில் சென்னையிலிருந்தும் இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள்.  இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு டிசம்பர் 23ஆம் தேதி அன்று 255 பேருந்துகளும், டிசம்பர் 24ஆம் தேதி 525 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு டிசம்பர் 23, 24ஆம் தேதிகளில் மொத்தம் 91 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்தும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாதாவரத்திலிருந்து டிசம்பர் 23, 24ஆம் தேதிகளில் மொத்தம் 20 பேருந்துகளும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

பேருந்துகளில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட  தமிழக போக்குவரத்து கழகம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் இதற்கு ஏற்ப உங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.  மேலும், டிசம்பர் 23ஆம் தேதி 20,107 பயணிகளும், டிசம்பர் 24ஆம் தேதி 21,206 பயணிகளும், டிசம்பர் 26ஆம் தேதி 7,578 பயணிகளும், டிசம்பர் 28ஆம் தேதி 14,256 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். 

பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க TNSTC செயலி அல்லது இணையதளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய கொள்ள வேண்டும். முதலில் TNSTC இணையதளத்திற்கு முதலில் சென்று, நீங்கள் புறப்படும் இடம், சேரும் இடத்தை குறிப்பிட்டு, எத்தனை நபர்கள் பயணிக்க போகிறீர்கள் என்பதையும் குறிப்பிட்டு அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: பள்ளிகள் லீவ், கிறிஸ்துமஸ் எதிரொலி: இந்த சிறப்பு ரயிலில் ஏறினால்... தமிழ்நாட்டையே சுற்றலாம்!

 

மேலும் படிக்க: சத்துணவு பிரிவில் வேலை! பெண்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு.. கை நிறைய சம்பளம்!

 

