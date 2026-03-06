இனி கிளாம்பாக்கம் சென்று அலைய வேண்டாம்.. தமிழக போக்குவரத்து கழகம் குட் நியூஸ்

TNSTC Special Buses Latest: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது போக்குவரத்து சேவை. தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அண்டை மாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. மேலும், பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பயணிகளுக்காக வாரந்தோறும் சிறப்பு பேருந்துகளையும் இயக்கி வருகிறது. இதனால், ஏராளமான பயணிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
TNSTC Special Buses: தொடர் விடுமுறை
வார இறுதி நாட்கள், பண்டிகை நாட்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுக்கின்றனர். இதனால், பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தான், தமிழக போக்குவரத்து கழகம் வாரந்தோறும் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சனி (மார்ச் 7), ஞாயிறு (மார்ச் 8) என தொடர் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு, பயணிகளுக்காக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.
இதகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, வார விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்தும் இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
TNSTC Special Buses: சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச் 5ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) அன்று 190 பேருந்துகளும், மார்ச் 6ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 310 பேருந்துகளும், மார்ச் 7ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) 325 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு மார்ச 5ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும், மார்ச் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும், மார்ச் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்தும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 100 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதாவரத்திலிருந்து மார்ச் 5,6,7ஆம் தேதிகளில் 20 பேருந்துகளும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 10,728 பயணிகளும் சனிக்கிழமை 4,598 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிறு அன்று 11,065 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
TNSTC Special Buses: பேருந்து டிக்கெட் ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி?
எனவே, தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலில், TNSTC இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த இணையதளத்திற்கு முதலில் சென்று, நீங்கள் எந்த தேதியில் பயணிக்க போகிறீர்கள் என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். பின்னர், நீங்கள் ஏறும் இடம், இறங்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து, பயணிகளின் விவரத்தை உள்ளிட வேண்டும். பிறகு, டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்தினால், உங்களது வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு டிக்கெட்டுகள் அனுப்பப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
