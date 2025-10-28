English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

Kerala Sabarimala Temple: சபரிமலை பக்தர்களுக்காக தமிழக அரசு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் சபரிமலை சீசன் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 28, 2025, 08:41 PM IST
  • சபரிமலை பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு
  • தமிழக போக்குவரத்து கழகம் நடவடிக்கை
  • சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

Sabarimala Special Buses: கேரள மாநிலம் பத்தினம்திட்டா மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் உள்ள.  இந்த கோயிலில் கேரள மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, ஐயப்பன் கோயலில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு பூஜை காலங்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.  டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் மண்டல, மகர விளக்கு பூஜைகள் நடைபெறும்.  இதற்காக பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் காப்பு அணிந்து விரந்து இருந்து, ஐயப்பனை தரிசிப்பார்கள். 

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு

அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான மண்டல,  மகர விளக்கு பூஜைக்கு ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. தமிழ் மாதம் கார்த்திகை 1ஆம் தேதி முதல் மாலை அணிவித்து, விரதம் இருந்த, இருமுடி கட்டி சபரிமலைக்கு பக்தர்கள் செல்வார்கள். எனவே, சபரிமலை பக்தர்களுக்காக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. அதாவது, தமிழகத்தில் இருந்து சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் வசதிக்காக நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல்  ஜனவரி 16ம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

சென்னை  கோயம்பேடு, கிளாம்பாக்கம், திருச்சி, மதுரை, கடலூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து பம்பைக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. அதிநவீன சொகுசு பேருந்துகள், குளிர்சாதன பேருந்துகள், சாதாரண பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.   எனவே, சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள்  TNSTC செயலி அல்லது இணையதளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 9445014452, 9445014424, 9445014463 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேலும், குழுவாக செல்லும் பக்தர்களுக்கு வாடகை அடிப்படையில் பேருந்து வசதி செய்து தரப்பபடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

காப்பீடு முறையில் மாற்றம்

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களின் குடும்பங்களுக்கு விபத்து காப்பீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, பத்தனம்திட்டா, கோட்டயம், இடுக்கி, ஆலப்புழா ஆகிய பகுதிகளில் விபத்தில் மரணம் அடையும் ஐயப்ப பக்தர்களின் குடும்பங்களுக்கு விபத்து காப்பீடாக கேரள அரசு ரூ.5 லட்சம் வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த காப்பீட்டு முறையில் தற்போது கேரள அரசு மாற்றத்தை கொண்டுள்ளது. அதன்படி,  கேரள மாநில எல்லைக்குள் எந்த பகுதியில் விபத்து நடந்தாலும், அதில் மரணம் அடையும் ஐயப்ப பக்தர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.5  லட்சம் விபத்து காப்பீடு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: இ-சேவை மையம் : நிலம் அளக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் : திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவு

 

