  • 2 நாள் தொடர் விடுமுறை! பயணிகளுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

2 நாள் தொடர் விடுமுறை! பயணிகளுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNSTC Special Buses: வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு, இன்று முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 12, 2025, 10:14 AM IST
TNSTC Special Buses From Chennai: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பேருந்துகளில் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும். குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள்.

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

இதனால், கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, விடுமுறை நாட்களில் பயணிகள் சிரமமின்ற சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் வகையில், தமிழக அரசு வாரந்தோறும் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறதுஅந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, டிசம்பர் 12,13,14ஆம் தேதிகளில் சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் செல்லும் வகையில், 800க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கும் சென்னையில் இருந்து இதரல இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களில் இருந்தும் கூடுதலான பயணிள் பயணிப்பார்கள் என்பதால், சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

800 பேருந்துகள் இயக்கம்

அதன்படி, சென்னை கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோவை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அன்று 320 சிறப்பு பேருநதுகள் இயக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, டிசம்பர் 13ஆம் தேதி மேற்கண்ட இடங்களுக்கு 310 பேருந்துகளும், கோயம்பேட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதியான இன்று 55 பேருந்துகளும், டிசம்பர் 13ஆம் தேதி 55 பேருநதுகளும் இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு, கோவை ஆகிய இடங்களில் இருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் டிசம்பர் 12,13ஆம் தேதி 20 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுமேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்ப வசதியாக பயணிகள் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களில் இருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த வார இறுதியில் 7,838 பயணிகளும், சனிக்கிழமை 3,573 பயணிகளும், ஞாயிற்று கிழமை 8,323 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனத. இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும். இதனால், பயணிகள் TNSTC செயலி அல்லது இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

பேருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

முதலில் TNSTC செயலி அல்லது இணையதளத்திற்கு சென்று நீங்கள் புறப்படும் இடம் அல்லது சேரும் இடத்தை குறிப்பிட வேண்டும். மேலும், ஸ்லீப்பர் பேருந்துகள், குளிர்சாதன ஸ்லீப்பர் பேருந்துகள் என போன்றவற்றை தேர்வு செய்யவும். மேலும், எந்த தேதியில் புறப்படுகிறீர்கள் என்பதையும் தேர்வு செய்யவும். இதன் பிறகு, டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்தியானல் உங்களது எண்ணிற்கு டிக்கெட் விவரம் அனுப்பப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

