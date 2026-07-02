/TNTET 2026: பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு – TRB அதிரடி உத்தரவு

TNTET 2026: தமிழ்நாட்டில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்துவது குறித்த மிக முக்கியமான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கிய கையேட்டை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வினை எவ்வித முறைகேடுகளும் இன்றி, மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் Systematic-ஆகவும் நடத்துவதற்கு மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு கடுமையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்வுக்கான ரகசியப் பொருட்கள் மற்றும் வினாத்தாள் அடங்கிய சீல் வைக்கப்பட்ட பெட்டிகள் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திறக்கப்படக் கூடாது. முதன்மைக் கல்வி அதிகாரிக்கு வரும் வினாத்தாள்கள் மற்றும் OMR விடைத்தாள்கள் அனைத்தும் இரட்டைப் பூட்டு அமைப்பைக் கொண்ட அறைகளில் உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன் வைக்கப்பட வேண்டும். இதன் முதல் பூட்டின் சாவி மாவட்டக் கல்வி அதிகாரியிடமும், இரண்டாவது பூட்டின் சாவி அந்தந்த உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியரிடமும் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். விடைத்தாள்களில் ஏதேனும் பற்றாக்குறை அல்லது முரண்பாடுகள் இருந்தால், அதனை எழுத்துப்பூர்வமாக உடனடியாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்குத் தெரிவித்து சரிசெய்ய வேண்டும்.
வினாத்தாள் கட்டுகளைத் தேர்வு மையங்களுக்குக் கொண்டு செல்வதற்கும், தேர்வு முடிந்த பின் OMR விடைத்தாள் கட்டுகளைச் சேகரிப்பதற்கும் பிரத்யேக வழித்தட வரைபடத்தை முதன்மைக் கல்வி அதிகாரிகள் தயார் செய்ய வேண்டும். இது குறித்த தகவலை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ரகசியமாகத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைத்தாள்களை ஏற்றிச் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆலோசனையின்படி தகுந்த துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
தேர்வுப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்கள், துறை அதிகாரிகள், சோதனைப் பணியாளர்கள், அறைக்கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் எழுதுபவர்கள் போன்ற அனைத்துப் பணியாளர்களும் எவ்விதக் களங்கமும் இல்லாத சேவைப் பதிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். கடந்த காலத் தேர்வுகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்களில் ஈடுபட்ட எந்தவொரு மையமும் அல்லது அதிகாரியும் தேர்வுப் பணிகளில் சேர்க்கப்படக் கூடாது. மேலும், தேர்வுப் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகள் எவருடைய உறவினர்களும் இந்தத் தேர்வை எழுதவில்லை என்றும், தாங்கள் எந்தவொரு தனியார் பயிற்சி மையங்களுடனும் தொடர்பில் இல்லை என்றும் உரிய சான்றுகளை முதன்மைக் கல்வி அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தேர்வு நடைபெறும் நாட்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால், தேர்வு மையங்களில் உள்ள அறைகளின் கூரைகளில் ஏதேனும் தண்ணீர் கசிவு உள்ளதா என்பதை அதிகாரிகள் முன்கூட்டியே சரிபார்க்க வேண்டும். தேர்வு எழுத வரும் தேர்வர்கள் காத்திருப்பதற்குத் தனி அறைகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்; இடவசதி இல்லாத பட்சத்தில் ஷாமியானா பந்தல் போன்ற தற்காலிக ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். தேர்வு அறைகளின் ஜன்னல்கள் சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதோடு, குடிநீர், கழிவறை உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் தேர்வு மையங்களில் தடையின்றி கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
தேர்வர்களுக்கான ஹால் டிக்கெட்டுகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட ஹால் டிக்கெட்டுகளைக் கொண்டுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள். தேர்வு நடைபெறும் நாட்களில், தேர்வு எழுத வராத தேர்வர்களின் இறுதிப் பட்டியலை, தேர்வு நடக்கும் நாளன்று காலை 10:30 மணிக்குள் முதன்மைக் கல்வி அதிகாரிகள் TRB வாரியத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள முதன்மைக் கல்வி அதிகாரியின் நேர்முக உதவியாளருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.