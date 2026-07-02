Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /TNTET 2026: பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு – TRB அதிரடி உத்தரவு

TNTET 2026: பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு – TRB அதிரடி உத்தரவு

TNTET 2026: பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித்தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை டிஆர்பி வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:10 PM IST
TNTET 2026: பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு – TRB அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: Teachers Eligibility Test 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பிறப்பு சான்றிதழில் திருத்தங்களை செய்வதற்கான செயல்முறை என்ன?
birth certificate53 min ago
2
Indian Railway55 min ago
3
Europe Heatwave1 hr ago
4
CPM Shanmugam1 hr ago
5
Regupathy1 hr ago