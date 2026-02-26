டெட் தேர்வு : தேர்ச்சி மதிப்பெண் குறைப்பு - தமிழ்நாடு அரசின் புதிய அரசாணை

TET Exam : தமிழகத்தில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (TNTET) பங்கேற்கும் மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை 40 சதவீதமாக குறைத்து பள்ளிக்கல்வித் துறை அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
அரசாணையின் முக்கிய அம்சங்கள்:
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) மூலம் நடத்தப்படும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில், இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த தேர்ச்சி விகிதங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காகப் புதிய தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பிப்ரவரி 25, 2026 தேதியிட்ட அரசாணை எண் 46-ன் படி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் இதோ:
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான புதிய தளர்வு:
மாற்றுத்திறனாளிகள் (PWD) பிரிவின் கீழ் வரும் தேர்வர்கள், இனி 150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும் TNTET தாள்-I மற்றும் தாள்-II தேர்வுகளில் 40% அதாவது 60 மதிப்பெண்கள் எடுத்தாலே தேர்ச்சி பெற்றவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள்.
மற்ற பிரிவினருக்கான தகுதி மதிப்பெண்கள்:
1. பொதுப் பிரிவு (General Category): 60% மதிப்பெண்கள், அதாவது 90 மதிப்பெண்கள் - இதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை.
2. BC, BC(M), MBC, DNC: 50% மதிப்பெண்கள், அதாவது 75 மதிப்பெண்கள்.
SC, SC(A), ST: 40% மதிப்பெண்கள். அதாவது, 60 மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் போதும்.
ஏன் இந்த மாற்றம்?
ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 40% தேர்ச்சி மதிப்பெண் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. தேசிய ஆசிரியர் கல்வி கவுன்சில் (NCTE) வழிகாட்டுதல்களின்படி இந்த தளர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய தேர்வுகளுக்கும் பொருந்துமா?
இந்த புதிய தேர்ச்சி மதிப்பெண் சலுகையானது, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட தகுதித் தேர்வுகளுக்கும் (Notification No. 3/25 dated 11.08.2025 மற்றும் Notification No. 1/26 dated 13.02.2026) பொருந்தும் என அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு டெட் தேர்வு
இதனிடையே, அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (Special TET) அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும், இதுவரை தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்களுக்காக நடத்தப்படும் இந்தத் தேர்வுக்கு பிப்ரவரி 18 முதல் ஏப்ரல் 10, 2026 வரை இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். இத்தேர்வின் தாள்-I மற்றும் தாள்-II முறையே ஜூலை 4 மற்றும் ஜூலை 5 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன. இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி ஆசிரியர்கள் தங்கள் தகுதியை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்த 2026 சிறப்புத் தேர்வு, 01.09.2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளில் பணிக்குச் சேர்ந்து, இதுவரை தகுதித் தேர்வில் (TET) தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்களுக்காக மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பக் கட்டணம்
1. பொது மற்றும் இதர பிரிவினர்: ரூ. 600/-
2. SC, SCA, ST மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள்: ரூ. 300/-
