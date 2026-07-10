/TNUSRB 2027: தமிழக காவல் துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு.. 10ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்!

TNUSRB 2026-27: தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (TNUSRB) 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான காவல்துறை பணி நியமனத் திட்ட அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறிப்பிட்ட ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள முக்கிய காவல்துறை பணி நியமனச் சுழற்சிகள் மற்றும் தேர்வு காலங்கள் குறித்த தெளிவான காலவரிசையை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்குகிறது.
அரசு பணிகளில், குறிப்பாக காவல்துறை போன்ற சீருடை பணிகளில் சேர நினைக்கும் லட்சக்கணக்கான தேர்வர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் படி, 2027 பிப்ரவரியில் நடைபெறவுள்ள உதவி ஆய்வாளர் (தொழில்நுட்பம்) தேர்வுடன் பணி நியமனச் செயல்முறைகள் தொடங்குகின்றன.
TNUSRB-இன் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான பணி நியமனத் திட்ட அட்டவணை, ஆண்டு முழுவதும் நடைபெறவுள்ள முக்கிய காவல்துறை பணி நியமன நிகழ்வுகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டியாக அமைகிறது. இது தமிழ்நாடு காவல்துறையில் உள்ள பல்வேறு பதவிகளுக்கான தேர்வுத் தயாரிப்பு உத்திகளைத் திட்டமிட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உதவுகிறது.
தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (TNUSRB) 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட வருடாந்திர பணி நியமனத் திட்ட அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் நான்கு முக்கிய பதவிகளுக்கான உத்தேச அறிவிப்பு தேதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நிர்வாக வசதி மற்றும் அரசு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தேதிகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை.
|பதவி
|அறிவிப்பு வெளியிடப்படவுள்ள உத்தேச தேதி
|உதவி ஆய்வாளர் (தொழில்நுட்பம்)
|பிப்ரவரி 2027
|காவல் இசைக்குழு காவலர்
|மார்ச் 2027
|பொது ஆட்சேர்ப்பு
|ஜூன் 2027
|கூட்டு ஆட்சேர்ப்பு
|ஆகஸ்ட் 2027
மின்னணுவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கான முதல் அறிவிப்பு பிப்ரவரி மாதமே துவங்குகிறது.
அறிவிப்பு வெளியாகும் மாதம்: 2027 பிப்ரவரி
கல்வித் தகுதி:
கலை மற்றும் இசைத் துறையில் திறமை வாய்ந்த இளைஞர்களுக்காக இந்த பிரத்யேகப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.
அறிவிப்பு வெளியாகும் மாதம்: 2027 மார்ச்
கல்வித் தகுதி:
தமிழகத்தில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் போட்டி போடும் மிக முக்கிய தேர்வு இதுவாகும். காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை இதில் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் இப்போதே தயாரிப்பைத் தொடங்குவது நல்லது.
அறிவிப்பு வெளியாகும் மாதம்: 2027 ஜூன்
நிரப்பப்படும் பணியிடங்கள்:
கல்வித் தகுதி:
காவல்துறையின் உயரிய பதவிகளான சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை நிலைய அலுவலர் பணிக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்டில் வெளியாகிறது.
அறிவிப்பு வெளியாகும் மாதம்: 2027 ஆகஸ்ட்
நிரப்பப்படும் பணியிடங்கள்:
கல்வித் தகுதி:
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். வயது வரம்பு, உடற்தகுதி (Physical Test) மற்றும் தேர்வு பாடத்திட்டம் (Syllabus) போன்ற கூடுதல் அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களை அறிய TNUSRB-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnusrb.tn.gov.in பக்கத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இந்த வருடாந்திரத் திட்ட அட்டவணை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (tnusrb.tn.gov.in) PDF வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. TNUSRB 2026-27 இயர்லி பிளானர், தேர்வர்களின் தயாரிப்புப் பயணத்தில் வழிகாட்டுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது எதிர்பார்க்கப்படும் ஆட்சேர்ப்புச் சுழற்சி குறித்த தெளிவை வழங்குவதோடு, பின்வரும் வழிகளில் தேர்வர்கள் தங்கள் பணிகளைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தவும் உதவுகிறது: