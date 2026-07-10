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TNUSRB 2027: தமிழக காவல் துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு.. 10ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்!

TNUSRB Recruitment: அரசு பணிகளில், குறிப்பாக காவல்துற போன்ற சீருடை பணிகளில் சேர நினைக்கும் லட்சக்கணக்கான தேர்வர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் படி, 2027 பிப்ரவரியில் நடைபெறவுள்ள உதவி ஆய்வாளர் (தொழில்நுட்பம்) தேர்வுடன் பணி நியமனச் செயல்முறைகள் தொடங்குகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:56 PM IST
TNUSRB 2027: தமிழக காவல் துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு.. 10ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்!
Image Credit: TNUSRB 2026-27 Annual Planner Released (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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