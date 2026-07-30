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ரூ.50,000 சம்பளத்தில் அரசாங்க வேலை: தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே: உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

TNWEC Recruitment 2026: TNWEC நிறுவனத்தில் மாதம் ரூ.20,000 முதல் ரூ.50,000 வரையிலான சம்பளத்தில் காலிப்பணிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளவர்கள் 09.08.2026-க்குள் விண்ணப்பித்து இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:51 AM IST
ரூ.50,000 சம்பளத்தில் அரசாங்க வேலை: தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே: உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: TNWEC Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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