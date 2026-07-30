/ரூ.50,000 சம்பளத்தில் அரசாங்க வேலை: தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே: உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Jobs: தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நபர்களுக்கு நல்ல செய்தி. தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பில் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து மொத்தம் 8 காலியிடங்களுக்கு விண்ணபங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
Tamil Nadu Wilderness Experiences Corporation (TNWEC) நிறுவனத்தில் மாதம் ரூ.20,000 முதல் ரூ.50,000 வரையிலான சம்பளத்தில் காலிப்பணிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளவர்கள் 09.08.2026-க்குள் விண்ணப்பித்து இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையின் முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
|நிறுவனம்
|Tamil Nadu Wilderness Experiences Corporation (TNWEC)
|வகை
|தமிழ்நாடு அரசு வேலை
|காலியிடங்கள்
|08
|பணியிடம்
|சென்னை, தமிழ்நாடு
|விண்ணப்ப செயல்முறை
|ஆரம்ப தேதி ஜூலை 24, 2026
|விண்ணபிகக் கடைசி தேதி
|ஆகஸ்ட் 9, 2026
TNWEC காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை, சம்பளம், கல்வி தகுதி ஆகிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பதவி: நிர்வாக அதிகாரி
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பதவி: அசோசியேட் (தொழில்நுட்பம்)
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,000
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பதவி: திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்
காலியிடங்கள்: 02
சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 30 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பதவி: கணக்கு உதவியாளர்
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 30 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பதவி: திட்ட உதவியாளர்
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பதவி: இயற்கையியலாளர்
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
பதவி: டெஸ்டினேஷன் மேலாளர்
காலியிடங்கள்: 01
சம்பளம்: Rs.35,000/-
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்ப கட்டணம்: கட்டணம் இல்லை
தேர்வு செய்யும் முறை: நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
குறிப்பு: முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், அஞ்சல் தாமதம் மற்றும் உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும்.