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தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு: தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே! ரூ.30,000 சம்பளத்தில் வேலை... அப்ளை செய்ய லிங்க் இதோ!

TNWESAFE Recruitment 2026: உலக வங்கியின் நிதி உதவியுடன் செயல்படும் தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பல காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 15, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:48 AM IST
தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு: தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே! ரூ.30,000 சம்பளத்தில் வேலை... அப்ளை செய்ய லிங்க் இதோ!
Image Credit: TNWESAFE Recruitment 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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