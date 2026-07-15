/தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு: தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே! ரூ.30,000 சம்பளத்தில் வேலை... அப்ளை செய்ய லிங்க் இதோ!

Tamil Nadu Jobs News: தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மொத்தம் 3 பணியிடங்களில் 4 காலியிடங்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
உலக வங்கியின் நிதி உதவியுடன் செயல்படும் தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமீருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இந்த் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்ப செயல்முறை ஜூலை 10 முதல் தொடங்கியுள்ளது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி ஜூலை 31 ஆகும்.
அனைத்து பணியிடங்களுக்குமான சம்பளம், காலியிடங்கள், கல்வித் தகுதி ஆகிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
|சம்பளம்
|ரூ.30,000
|காலியிடங்கள்
|1
|கல்வித் தகுதி
|
இளங்கலை அல்லது முதுகலைப் பட்டம்,
தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), கணினிப் பயன்பாடு மற்றும் கோப்பு பராமரிப்பு நடைமுறைகளில் திறன்.
|அனுபவம்
|இதே போன்ற பணிகளில் குறைந்தபட்சம் மூன்று வருட அனுபவம்
|சம்பளம்
|ரூ.20,000
|காலியிடங்கள்
|1
|கல்வித் தகுதி
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ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு
தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT) அல்லது கணினித் திறன்களில் தேர்ச்சி
|அனுபவம்
|இதே போன்ற பணிகளில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வருட அனுபவம்
|சம்பளம்
|ரூ.15,000
|காலியிடங்கள்
|2
|கல்வித் தகுதி
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பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி
இந்த பதவிகளுக்கான தேர்வு நேர்காணல் மூலம் நடக்கும். இவற்றுக்கு எழுத்துத் தேர்வு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விண்ணப்ப செயல்முறை துவக்க தேதி: 10.07.2027
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 31.07.26
ஆன்லைன் முறை: மேற்கூறிய பணியிடங்களுக்குத் தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பத்தை நிரப்பி, அதனுடன் அத்தியாவசியத் தகுதிகள் மற்றும் அனுபவத்தை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து, 31-07-2026 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக admin@tnwesafe.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்
ஆஃப்லைன் முறை: மேற்கூறிய பணியிடங்களுக்குத் தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பத்தை நிரப்பி, அதனுடன் அத்தியாவசியத் தகுதிகள் மற்றும் அனுபவத்தை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து, 31-07-2026 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக கீழண்ட முகவரிக்கு தபால் மூலமாக அனுப்பலாம்.
திட்ட இயக்குநர்,
தமிழ்நாடு மகளிர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டம்,
3-வது தளம்,
அக்ரோ கிரீன் டெக் பார்க்,
தமிழ்நாடு மாநில வேளாண்மைச் சந்தைப்படுத்தல் வாரிய வளாகம்,
CIPET-க்கு எதிரில்,
திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை,
கிண்டி,
சென்னை – 600 032
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: முழுமையற்ற அல்லது காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. தகுதி அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.