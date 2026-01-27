English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு - முழு விவரம் இதோ!

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தான்தோன்றிமலை கோயிலின் தேரோட்டத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் 28-ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:09 AM IST
  • தென் திருப்பதி தேரோட்டம்.
  • நாளை ஜனவரி 28 விடுமுறை.
  • மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

கரூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு சிறப்புகள் இருந்தாலும், தென் திருப்பதி கோவிலுக்கு அதிக சிறப்பு உள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக தான்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. கரூர் மற்றும் திண்டுக்கல் சாலையில் ஒரு சிறிய குன்றின் மீது அமைந்துள்ளது இந்த தென்திருப்பதி கோவில். இங்குள்ள பெருமாளை தரிசிக்க தினமும் அதிகப்படியான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். இந்த கோவிலில் வருடாந்திர மாசி தேரோட்ட விழா அந்த பகுதிகளில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இந்த தேரோட்டம் நாளை ஜனவரி 28-ம் தேதி புதன்கிழமை நடைபெற உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | பத்திரப்பதிவு, திருமண பதிவில் அதிரடி மாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு 

இந்த தேரோட்ட நிகழ்வை முன்னிட்டு நாளை ஜனவரி 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை கரூர் வட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு அலுவலகங்களில் முக்கியமான அதிகாரிகள் மட்டும் பணிபுரிவார்கள். இந்த விடுமுறையானது கரூர் வட்டத்திற்குள் மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், மற்ற இடங்களில் வழக்கம்போல் செயல்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களும், பக்தர்களும் தங்களது குடும்பத்துடன் சிரமம் இன்றி திருவிழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுகட்டும் விதமாக அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக செயல்படும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நாளை விடுமுறையில் இருக்கும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி செயல்படும். 

விதிவிலக்குகள் 

பிரசித்தி பெற்ற திருவிழா நடைபெறும் நாளில், சில விதிவிலக்குகளும், நிபந்தனைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள. நாளை ஜனவரி 28ம் தேதி முக்கியமான அரசு தேர்வுகள் ஏதேனும் திட்டமிடப்பட்டிருந்தால் அவை ஒத்தி வைக்காமல் வழக்கம் போல நடைபெறும். தேர்வில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தேர்வு பணியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. அதே போல அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் அரசு அலுவலகங்கள் வழக்கம் போல செயல்படும். மாவட்ட கருவூலங்கள் மற்றும் சார்நிலை கருவூலங்கள் குறைந்த பணியாளர்களுடன் இயங்கும்.

ஆன்மிக சிறப்பு

தான்தோன்றிமலை பெருமாளை வழிபட்டால் திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் கல்யாண பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. குன்றின் மீது அமைந்துள்ள இந்த கோயிலின் அழகும், அமைதியும் பக்தர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்து வருகிறது. தேரோட்டத் திருவிழாவன்று கரூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து சாமி தரிசனம் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறையும், மாவட்ட நிர்வாகமும் இணைந்து செய்து வருகின்றன.

மேலும் படிக்க | வீட்டில் இருந்தே பத்திரப்பதிவு! 10 நிமிடத்தில் செய்யலாம்.. தமிழக அரசின் புது திட்டம்!

About the Author
January 28School Leavelocal holidayKarur Districtfestival

Trending News