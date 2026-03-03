திருவண்ணாமலை வானிலை முன்னறிவிப்பு.. நாளை எப்படி இருக்கும்?

Weather forecast for Tiruvannamalai: சூரிய உதயத்திற்குப் பிறகு வெப்பநிலை 20°C லிருந்து 31°C வரை வேகமாக உயரும். வானம் மேகமூட்டமின்றி தெளிவாக இருக்கும். தெற்கு திசையில் இருந்து மணிக்கு 4-11 கி.மீ வேகத்தில் லேசான காற்று வீசும். ஈரப்பதம் காரணமாக காலையிலும் சற்று சங்கடமான உணர்வு இருக்கலாம்.
பிற்பகலில் வெயில் அதிகரித்து வெப்பநிலை 33°C முதல் 35°C வரை உயரும். இருப்பினும், பனி புள்ளி (12.23°C) குறைவாக இருப்பதால் சூழல் மிகவும் வசதியாக இருக்கும். கிழக்கு திசையில் இருந்து மணிக்கு 14-22 கி.மீ வேகத்தில் மிதமான காற்று வீசுவது வெப்பத்தைத் தணிக்க உதவும்.
மாலையில் வெப்பம் தணிந்து 25°C முதல் 32°C என்ற அளவில் இருக்கும். ஈரப்பதம் மீண்டும் சற்று உணரப்படும் என்பதால் லேசான வியர்வை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தெற்கு திசையில் இருந்து 4-22 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும்.
இரவில் வெப்பநிலை 21°C முதல் 24°C வரை குறைந்து இதமான சூழலை உருவாக்கும். காற்றில் ஈரப்பதம் (பனி புள்ளி: 18.52°C) சற்று அதிகமாக இருப்பதால், பெரும்பாலான மக்களுக்கு லேசான வியர்வையோ அல்லது சங்கடமோ ஏற்படலாம். வடக்கு திசையில் இருந்து மணிக்கு 4 கி.மீ வேகத்தில் மெல்லிய காற்று வீசும்.
சூரியன்: சூரியோதயம் 06:28, சூரிய அஸ்தமனம் 18:23.
நிலவு: சந்திர உதயம் 19:13, சந்திர அஸ்தமனம் 06:52, நிலவின் கலை: தேயும் குமிழ்மதி தேயும் குமிழ்மதி
காலை - 06:01 முதல் 12:00
மேகங்கள் இல்லாமல் +20...+31 °Cவெப்பநிலை உயரும்
காற்று: ஒளி காற்று, தெற்கு, வேகம் 4-11 மணிநேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்
காற்று வீசுகிறது: 14 மணிநேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்
ஒப்பு ஈரப்பதம்: 42-94%
மேகமூட்டம்: 19%
வளிமண்டல அழுத்தம்: 993-995 ஹெக்டோபாஸ்கால்
தெரிவுநிலை: 100%
பிற்பகல் - 12:01 முதல் 18:00
மேகங்கள் இல்லாமல் +33...+35 °Cவெப்பநிலை உயரும்
காற்று: மிதமான காற்று, கிழக்கு, வேகம் 14-22 மணிநேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்
காற்று வீசுகிறது: 29 மணிநேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்
ஒப்பு ஈரப்பதம்: 25-33%
மேகமூட்டம்: 0%
வளிமண்டல அழுத்தம்: 989-993 ஹெக்டோபாஸ்கால்
தெரிவுநிலை: 100%
மாலை - 18:01 முதல் 00:00
மேகங்கள் இல்லாமல் +25...+32 °Cகாற்று வெப்பநிலை கீழே போகும்
காற்று: மிதமான காற்று, தெற்கு, வேகம் 4-22 மணிநேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்
காற்று வீசுகிறது: 29 மணிநேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்
ஒப்பு ஈரப்பதம்: 38-73%
மேகமூட்டம்: 12%
வளிமண்டல அழுத்தம்: 991-995 ஹெக்டோபாஸ்கால்
தெரிவுநிலை: 100%
