தமிழக அரசின் 15 அறிவிப்புகள்: அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் Good News

TN Govt Top 15 Updates: தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள 15 முக்கிய அறிவிப்புகளின் தொகுப்பு குறித்த விவரங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள். இதில் அமைச்சரவைக் கூட்டம், இடைக்கால பட்ஜெட், விவசாயிகளுக்கான பயிர் காப்பீடு, ஊதிய உயர்வு மற்றும் 22,000 ரயில்வே பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்த முக்கிய தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
1. தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நாளை (பிப்ரவரி 5) மதியம் 12 மணிக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள நிலையில், அதில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
2. போராட்ட அறிவிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை
அங்கீகரிக்கப்படாத சங்கங்கள் அறிவித்துள்ள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். போராட்டத்தில் பங்கேற்று விடுப்பு எடுத்தால் ஊதியம் கிடையாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. செவிலியர் உதவியாளர் பணி நியமனம் (MRB)
தமிழக மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 999 செவிலியர் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இது எழுத்துத் தேர்வு இன்றி தகுதி அடிப்படையில் மட்டுமே நிரப்பப்பட உள்ளது. விண்ணப்பிக்கப் கடைசி நாள் பிப்ரவரி 8 ஆகும்.
4. இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதியப் பிரச்சினை
இடைநிலை ஆசிரியர்களின் நீண்ட கால ஊதிய முரண்பாடு தொடர்பான பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த மூவர் குழுவின் அறிக்கை விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
5. விவசாயிகளுக்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை
பிப்ரவரி 15-ஆம் தேதி முதல் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வரவு வைக்கப்படும் என அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
6. டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) குரூப் 2/2A முதன்மைத் தேர்வு
குரூப் 2 மற்றும் 2A பதவிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வுகள் பிப்ரவரி 8 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டுகள் (Hall Tickets) டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
7. முதுகலை ஆசிரியர் ஆன்லைன் கலந்தாய்வு
முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான இடமாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வை EMIS இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் நடத்தப் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்கான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்ய மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
8. கேழ்வரகு கொள்முதல் காலக்கெடு நீட்டிப்பு
விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. இதனால் அறுவடை தாமதமான விவசாயிகளும் எவ்வித பதற்றமும் இன்றி அரசு மையங்களில் தங்களது விளைச்சலை ஒப்படைத்து பயன்பெறலாம்.
9. நீர்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு
தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஊதியம் ₹2,600-லிருந்து ₹5,000 ஆக உயர்த்தி வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
10. புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் திறப்பு
சென்னை கோட்டூர்புரம் பகுதியில் ₹307.24 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள 1800 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வரும் பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைக்க உள்ளதாக அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார்.
11. ஜேஇஇ (JEE) இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு பதிவு
ஜேஇஇ இரண்டாம் கட்டத் தேர்வுகள் ஏப்ரல் 1 முதல் 9 வரை நடைபெற உள்ளன. இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு தற்போது தொடங்கியுள்ளது. பிப்ரவரி 25-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இத்தேர்வு தமிழ் உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் நடத்தப்பட உள்ளது.
12. ரிசர்வ் வங்கியில் (RBI) வேலைவாய்ப்பு
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் 572 அலுவலக உதவியாளர் (Office Attendant) பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 10-ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாளாகும். இதற்கான தேர்வுகள் பிப்ரவரி 28 முதல் மார்ச் 1 வரை நடைபெறவுள்ளன.
13. ரயில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள்
தாம்பரம் - திருச்சி இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் சிறப்பு ரயில், பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று நிரந்தர சேவையாக மாற்ற ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் 6 முதல் ராமேஸ்வரம், மதுரை மற்றும் திருவனந்தபுரம் வழித்தட ரயில்களின் நேர அட்டவணையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
14. ரயில்வே குரூப் D ஆட்சேர்ப்பு 2026
ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB) குரூப் D பிரிவில் சுமார் 22,000 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப உள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு ஜனவரி 20-ல் தொடங்கி பிப்ரவரி 20 வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
15. SI தேர்வு முடிவுகள் நிறுத்தி வைப்பு
கடந்த ஜனவரி 27-ல் வெளியிடப்பட்ட காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் (SI) தேர்வு முடிவுகள், மென்பொருள் பிழை காரணமாகத் தற்காலிகமாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன. பிழைகள் சரி செய்யப்பட்டு புதிய முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் எனச் சீருடை பணியாளர் தேர்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
