மத்திய அரசின் பாராட்டை பெற்றிருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் டாப் 4 திட்டங்கள்

Tamil Nadu government schemes : மத்திய அரசின் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இதில் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் பெண்களுக்கான தோழி விடுதி உள்ளிட்ட 5 முக்கிய திட்டங்களுக்கு பாராட்டு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக பெண்களுக்கான தோழி விடுதி திட்டம், பெண் தொழிலாளர்கள் சக்தியை அதிகரிக்க விரும்பும் மாநிலங்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பெண்களுக்கான தோழி விடுதி
தமிழ்நாடு அரசு 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியூர்களில் தங்கி படிக்கும் மாணவிகள் மற்றும் பணிபுரியும் பெண்களுக்காக ‘தோழி’ விடுதி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு, வைபை உள்ளிட்ட ஹைடெக் வசதிகளுடன் கூடிய தங்கும் அறைகள், தரமான உணவு, குறைந்த கட்டணத்தில் மாத வாடகை வசூலிக்கப்படுவதால் பெண்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் திட்டம். சென்னை உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் தோழி விடுதிகள் செயல்படுகின்றன. இந்த திட்டத்துக்கு மத்திய அரசின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் பாராட்டு கிடைத்துள்ளது.
நெய்தல் மீட்சி இயக்கம்
கடலோர பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு அரசு நெய்தல் மீட்சி இயக்கம் என்ற திட்டத்தை 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தி வருகிறது. உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டம், 14 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் சுமார் 1069 கிலோ மீட்டர் தூரம் கடற்கரை உள்ள நிலையில், இந்த மாவட்டங்களில் ஏற்படும் கடல் அரிப்பு, புயல் மற்றும் கடல் மட்ட உயர்வால் ஏற்படும் பாதிப்பு, பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாத்தல், கடல் நீர் மாசுபாட்டை குறைத்தல், வாழ்வாதார மேம்பாடு உள்ளிட்ட அம்சங்களை முதன்மையாக கொண்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்துக்கும் மத்திய அரசு முன்மாதிரியான திட்டம் என்ற பாராட்டை கொடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில், பரந்த சதுப்புநிலக் காடுகளுக்குப் பெயர் பெற்ற கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிச்சாவரத்திற்கு அருகிலுள்ள கில்லை கிராமம், முதல் தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் கிராமமாகத் திகழ்கிறது. நிலையான வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் தங்கள் வணிகச் சூழலை மேம்படுத்தியதுடன், வணிகச் சீர்திருத்த செயல் திட்டம் மூலம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு ஆகும் நேரத்தையும் குறைத்துள்ள சில மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் ஒன்றாகும் என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது. மேலும், தமிழ்நாடு ஒற்றைச் சாளர அனுமதி, டிஜிட்டல்மயமாக்கப்பட்ட ஒப்புதல் மற்றும் நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மூலம் வணிகம் செய்வதை எளிதாக்கியுள்ளது, அதே நேரத்தில் சூரிய மின்சக்திப் பூங்காக்கள், மாவட்ட அளவிலான கார்பன் வெளியேற்றத்தைக் குறைக்கும் திட்டங்கள் மற்றும் ஆற்றல் திறன் திட்டங்களையும் ஊக்குவித்து வருகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகிறது. மேலும், தோல் பதனிடும் ஆலைகள் மற்றும் ஜவுளி அலகுகள் போன்ற சிறு மற்றும் அதிக மாசுபாடு ஏற்படுத்தும் தொழில்களின் தொகுப்புகளுக்குப் பொதுக் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைப்பதற்கு ஆதரவளிக்கிறது. இதன் மூலம், சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்பு, அது பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்கிறது என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணவுறுதி ஆவணம் திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் மாணாக்கர்களுக்கு செயல்படுத்தும் பணவுறுதி திட்டம் குறித்தும் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் மாணாக்கர்களுக்கு பரிசுத்தொகை வழங்குவதற்கு பதிலாக, அவர்களின் வேலை வாய்ப்புக்கான திறன்களை வளர்த்து பொருளாதார ரீதியாக ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிக்கான பணவுறுதி ஆவணம் (Skill Vouchers) ரூ.12,000/-, ரூ.15,000/- மற்றும் ரூ.25,000/- என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது.
