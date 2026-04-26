கோடையில் குளு குளு... மஜாவான 5 சுற்றுலா தலங்கள் - சென்னை வெயிலுக்கு குட் பை!

Travel Tips in Tamil: தமிழ்நாட்டில் அதுவும் சென்னையில் கோடை வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. கோடை விடுமுறையும் தொடங்கிவிட்டது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்மின்ரி அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்கள் என பலருக்கும் இந்த ஏப்ரல், மே காலகட்டத்தில் விடுமுறை அதிகம் இருக்கும்.
இதமாக குளுகுளுவென கோடை விடுமுறை கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அனைவருக்கும் இருக்கும். அதுவும் குறைந்த பட்ஜெட்டில் நிறைவான பயணத்தை மேற்கொண்டு மறக்க முடியாத நினைவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பலருக்கும் ஆசை இருக்கிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து எளிதாக செல்லக் கூடிய 5 சுற்றுலா தலங்களை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
1. மூணார் (கேரளா)
சென்னையின் கோடை வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க மூணாறு ஒரு சிறந்த ஸ்பாட் ஆகும். 15 டிகிரி - 23 டிகிரி வரையே வானிலை நிலவும். குளிர்ச்சியான வானிலை, பசுமையான சூழல் ஆகியவை நண்பர்களுடன் ரசிக்கலாம்.
போக்குவரத்து: சென்னையில் இருந்து மூணார் செல்ல விரும்புபவர்கள் தேனி அல்லது போடி நாயக்கனூர் வரை ரயிலோ அல்லது பேருந்திலோ செல்லலாம். அங்கிருந்து பேருந்து அல்லது கார் மூலம் 2-3 நேரம் பயணித்தால் மூணாரை சென்றடையலாம்.
சுற்ற வேண்டிய இடங்கள்: எக்கோ பயிண்ட் மாட்டுப்பட்டி அணை, தேயிலை அருங்காட்சியகம்.
2. ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் (ஆந்திரா)
சென்னையில் இருந்து சுமார் 270 கி.மீ., தொலைவில் ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள, கூட்டநெரிசல் இல்லாத அமைதியான மலைப்பிரதேசமாகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4,312 அடி உயரத்தில் இருப்பதால் வானிலை எப்போதும் குளிர்ச்சியாகவே இருக்கும்.
ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் மிகச்சிறிய மலை்பகுதி என்பதால் நீங்கள் அதிக தூரம் அலையாமல் ஒரே இடத்தில் தங்கி அனைத்து இடங்களையும் ரசிக்கலாம்.
போக்குவரத்து: சென்னையில் இருந்து மதனப்பள்ளி ரோடு ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் ரயில்களை தேடி பார்க்கவும். அதில் பயணிக்கலாம். மதனப்பள்ளி ரோடு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பேருந்து அல்லது டாக்ஸி மூலம் ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் மலைக்குச் செல்லலாம்.
சென்னையில் இருந்து கார் அல்லது பேருந்தில் இருந்து என்றால் வேலூர் வழியாக சுமார் 6 மணிநேரப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். சாலைகள் நன்றாக இருக்கும்.
சுற்ற வேண்டிய இடங்கள்: கலகி பாறை - இங்கு எப்போதும் பலமான காற்று வீசும். வியூ பாயிண்ட்கள் நிறைய உள்ளன. மினி ஜூ மற்றும் ஏலக்காய் தோட்டங்கள் இருக்கின்றன. சாகச விரும்பிகளுக்கு ட்ரெக்கிங் மற்றும் ஜிப்-லைன் போன்ற வசதிகளும் இருக்கிறது.
3. வயநாடு (கேரளா)
காடுகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், ட்ரெக்கிங் போன்றவைக்கு செல்ல வயநாடு சிறந்த இடம். இங்கும் இதமான வானிலை நிலவும், குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.
போக்குவரத்து: சென்னையில் இருந்து கோழிக்கோடு வரை ரயிலில் சென்று, அங்கிருந்து பேருந்து அல்லது கேப் புக் செய்து கூட சுமார் இரண்டரை மணிநேரத்தில் நீங்கள் வயநாட்டை அடையலாம்.
சுற்ற வேண்டிய இடங்கள்: பாணாசுர சாகர் அணை, எடக்கல் குகைகள், சூச்சிப்பாறை நீர்வீழ்ச்சி.
4. ஏலகிரி (தமிழ்நாடு)
சென்னையில் இருந்து மிக அருகில் அமைந்துள்ள மலைப்பிரதேசம். 220 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது. இங்கு செல்வது எளிதுதான். இங்கு பயணம் செல்வதே சிறப்பான அனுபவமாக இருக்கும். அமைதியான மலை கிராமம் ஆகும்.
போக்குவரத்து: சென்னையில் இருந்து ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு பல ரயில்கள் உள்ளன. இது மூன்று மணிநேர பயணமாகும். அங்கிருந்து பேருந்து அல்லது டாக்ஸி மூலம் 40 நிமிடங்களில் மலையை அடையலாம். காரில் செல்வதாக இருந்தால், சென்னை - பெங்களூரு நெடுஞ்சாலையில் 4-5 மணிநேரத்தில் சென்றுவிடலாம்.
சுற்ற வேண்டிய இடங்கள்: புங்கனூர் ஏரி, இயற்கை பூங்கா, சுவாமிமலை மலையேற்றம், ஜலகாம்பாறை நீர்வீழ்ச்சி. சனிக்கிழமை அதிகாலையில் சென்று, ஞாயிறு இரவு சென்னை வந்துவிடலாம்.
5. குமுளி - தேக்கடி (தமிழக - கேரளா எல்லை)
நண்பர்களுடன் குமுளி - தேக்கடி செல்வது நல்ல ஐடியா. குமுளியில் நீங்கள் தங்கிக்கொள்ளலாம், தேவையான பொருள்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம். தேக்கடியில் நீங்கள் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
போக்குவரத்து: தேனி அல்லது மதுரை வரை ரயிலில் செல்லலாம். அங்கிருந்து பேருந்து அல்லது கார் மூலம் குமுளியை சுமார் இரண்டரை மணிநேரத்திற்குள் அடையலாம். சென்னையில் இருந்து கூட குமுளிக்கு நேரடியாக அரசு மற்றும் தனியார் சொகுசு பேருந்துகள் தினமும் இயக்கப்படுகின்றன. இது உங்களுக்கு அலைச்சலை மிச்சப்படுத்தும்.
சுற்ற வேண்டிய இடங்கள்: பெரியார் ஏரி படகு சவாரி, பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம், யானை சவாரி உள்ளிட்டவைக்கு செல்லலாம். வாசனைத் திரவியத் தோட்டங்களும் இங்கு நிறைந்திருக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | சம்மர் லீவ்வில் கூலாக டூர் போக... இந்த 5 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் சாய்ஸ்!
மேலும் படிக்க | குறைந்த கட்டணம்.. EMI வசதி! IRCTC பாரத் கௌரவ் ரயில் மூலம் தென்னிந்திய ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம்
மேலும் படிக்க | மலையேற்றம் ரொம்ப பிடிக்குமா...? ஈஸியாக மலையேற சூப்பர் வாய்ப்பு - எங்கு தெரியுமா?
