தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்களில் பலனடையலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:30 PM IST
  • தமிழ்நாடு ரேஷன் கார்டு அப்டேட்
  • ரேஷன் கார்டு திட்டங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை முதல் பொங்கல் பரிசு வரை

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்

Ration Card : தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரேஷன் கார்டு (Ration Card) என்பது வெறும் உணவுப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான அட்டை மட்டுமல்ல; இது மாநில அரசின் முக்கிய சமூக நலத் திட்டங்களைப் பெறுவதற்கான மிக முக்கியமான ஆவணமாகும். ஒரு குடும்ப அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் பெறக்கூடிய 6 முக்கியச் சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களைப் பற்றி இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.

1. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணம்

தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகையைச் சிறப்பாகக் கொண்டாட, தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குப் பரிசு வழங்குகிறது. சில குறிப்பிட்ட ரேஷன் கார்டு வகைகளுக்குத் தவிர ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் 1,000 ரூபாய் ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படும். அத்துடன், பச்சரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு போன்ற பொங்கல் சமையலுக்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்புப் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும்.

2. இலவச வேட்டி சேலைத் திட்டம்

பொங்கல் பண்டிகையின்போது ஏழை எளிய மக்கள் புதிய ஆடைகள் உடுத்தி மகிழ வேண்டும் என்பதற்காக 1983-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. குடும்பத்தில் உள்ள வயது வந்த ஆண் உறுப்பினர் ஒருவருக்கு இலவச வேட்டியும், பெண் உறுப்பினர் ஒருவருக்கு இலவசச் சேலையும் வழங்கப்படும். இது நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. அரிசி பெறும் வெள்ளை நிறக் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மட்டுமே இந்த வேட்டி, சேலை பெறத் தகுதியுடையவர்கள்.

3. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை - மாதம் 1,000 ரூபாய்

பெண்களின் சமூகப் பொருளாதார நிலைமையை மேம்படுத்தவும், சுயமரியாதையுடன் வாழ உதவுவதற்காகவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மிக முக்கியமான திட்டம் இது. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள தகுதியான பெண் குடும்பத் தலைவருக்கு மாதந்தோறும் 1,000 ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும். ரேஷன் அட்டையில் பெயர் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். அதிக அளவு நிலம் வைத்திருப்பவர்கள், அரசு ஊழியர்கள் அல்லது வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள்.

4. முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்

வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் உள்ள மற்றும் நடுத்தர மக்களின் அத்தியாவசிய மருத்துவச் செலவுகளுக்கு உதவுவதற்காகச் செயல்படுத்தப்படும் திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சிறப்பு அட்டை மூலம், குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவச் சிகிச்சை பெறலாம். இதில் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளும் அடங்கும்.

5. உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம்

விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களின் நலன் மற்றும் அவர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியம், விபத்து நேரும்போது நிதி உதவி, பெண் குழந்தைகளுக்குக் கல்வி உதவி, குடும்ப உறுப்பினரின் திருமணத்திற்கு உதவித் தொகை போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன. குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். அவர்களின் விவரங்கள் ரேஷன் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டு, மாநிலத் தொழிலாளர் துறையில் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

6. அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள்

தமிழ்நாட்டில் குடும்ப அட்டை வைத்திருப்பதன் அடிப்படைப் பலன் என்னவென்றால், நியாயவிலைக் கடைகளில் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் சலுகைகளைப் பெறுவதுதான். குறைந்த விலையில் அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய் மற்றும் பருப்பு போன்ற அடிப்படை உணவுப் பொருட்களைப் பெறலாம்.

அவசரகால உதவி: தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்படும் அனைத்து வகையான சமையல் பொருட்கள் மீதான சலுகைகள் மற்றும் சிறப்பு நிதி உதவிகள் உதாரணமாக, வெள்ளம், புயல் போன்ற பேரிடர் காலங்களில் வழங்கப்படும் நிவாரண நிதி அனைத்தும் குடும்ப அட்டை மூலமாகவே வழங்கப்படுகின்றன. குடும்ப அட்டை என்பது உணவுப் பாதுகாப்பு மட்டுமின்றி, அரசின் முக்கியமான ஆறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் உங்களை இணைக்கும் ஒரு கருவியாகும். எனவே, இதுவரை நீங்கள் குடும்ப அட்டை வாங்கவில்லை என்றால் உடனே வாங்கவும், இந்த சலுகைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | கரூர் முதல் உதவித்திட்டம் வரை.. தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள 15 முக்கியமான அறிவிப்புகள்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அக்டோபர் மாதத்துக்கான முக்கிய அப்டேட்

Ration CardTamil naduTNPDSPongal GiftRation Card Schemes

