காஞ்சிபுரத்தில் சாலை விபத்து; ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு - மக்கள் போராட்டம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், கீழம்பி பகுதியைச் சேர்ந்த 38 வயதான க்ளோரி, தனது கணவர் மறைவுக்குப் பிறகு இரண்டு மகன்களுடன் தினக்கூலி வேலை செய்து வருகிறார். அவரது மூத்த மகன் யுவராஜ் (18) தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டும், இளைய மகன் சந்தோஷ் (16) பதினொன்றாம் வகுப்பும் படித்து வந்தனர்.
நேற்று இரவு, கீழம்பி வாரச் சந்தையில் காய்கறிகள் வாங்கிக்கொண்டு க்ளோரி தனது இரண்டு மகன்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். கீழம்பியிலிருந்து செவிலிமேடு செல்லும் புறவழிச் சாலையில் சென்றபோது, எதிர்பாராதவிதமாக அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியின் பின்புறம் மோதியதில் கோர விபத்து நிகழ்ந்தது. தாயின் கண் முன்னே, மகன்கள் யுவராஜ் மற்றும் சந்தோஷ் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்தில் காயமடைந்த க்ளோரி, காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.
பாலுச்செட்டி காவல்துறையினர் இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்குப் பின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைத்தனர். விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்: காவல்துறையின் விசாரணை மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றும், உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு உரிய நீதி, அரசு இழப்பீடு மற்றும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கக் கோரியும், சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த இருவரின் சடலங்களுடன் தாய் க்ளோரி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் உட்பட 500-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கீழம்பி புறவழிச் சாலையில் திரண்டனர்.
அவர்கள் சாலையில் அமர்ந்து கோஷங்களை எழுப்பி திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், புறவழிச் சாலையின் இருபுறமும் கடும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும், பதற்றமும் நிலவியது.
மாவட்ட ஆட்சியர் வருகைக்காகப் போராட்டம் தொடர்ச்சி: தகவலறிந்து விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடந்து வரும் இந்த மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் வரையிலும், குடும்பத்தாருக்கு நீதி கிடைக்கும் வரையிலும் போராட்டத்தைக் கைவிட மாட்டோம் என்று உறுதியாகக் கூறி தொடர்ந்து கோஷங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.
அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பதற்றமான சூழல் தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது.
