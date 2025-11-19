English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • காஞ்சிபுரத்தில் சாலை விபத்து; ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு - மக்கள் போராட்டம்

காஞ்சிபுரத்தில் சாலை விபத்து; ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு - மக்கள் போராட்டம்

நேற்று இரவு விபத்தில் தாய் கண் முன்னே இரு மகன்களும் பலியான சம்பவத்திற்கு காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் சாலை மறியல்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:13 PM IST
  • நிவாரணம் கோரி மக்கள் மறியல்
  • காஞ்சிபுரத்தில் சாலை விபத்து
  • மகன்களின் சடலங்களுடன் தாய் போராட்டம்

Trending Photos

நயன்தாரா &#039;நோ&#039; சொன்ன மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்
camera icon8
Lady Superstar Nayanthara
நயன்தாரா 'நோ' சொன்ன மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் : அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும் ராசிகள்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 18 செவ்வாய் : அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும் ராசிகள்..!!
நாளை சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
camera icon7
Sun transit in Anusham
நாளை சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
காஞ்சிபுரத்தில் சாலை விபத்து; ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு - மக்கள் போராட்டம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், கீழம்பி பகுதியைச் சேர்ந்த 38 வயதான க்ளோரி, தனது கணவர் மறைவுக்குப் பிறகு இரண்டு மகன்களுடன் தினக்கூலி வேலை செய்து வருகிறார். அவரது மூத்த மகன் யுவராஜ் (18) தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டும், இளைய மகன் சந்தோஷ் (16) பதினொன்றாம் வகுப்பும் படித்து வந்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

நேற்று இரவு, கீழம்பி வாரச் சந்தையில் காய்கறிகள் வாங்கிக்கொண்டு க்ளோரி தனது இரண்டு மகன்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். கீழம்பியிலிருந்து செவிலிமேடு செல்லும் புறவழிச் சாலையில் சென்றபோது, எதிர்பாராதவிதமாக அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியின் பின்புறம் மோதியதில் கோர விபத்து நிகழ்ந்தது. தாயின் கண் முன்னே, மகன்கள் யுவராஜ் மற்றும் சந்தோஷ் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்தில் காயமடைந்த க்ளோரி, காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.

பாலுச்செட்டி காவல்துறையினர் இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்குப் பின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைத்தனர். விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்: காவல்துறையின் விசாரணை மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றும், உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு உரிய நீதி, அரசு இழப்பீடு மற்றும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கக் கோரியும், சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த இருவரின் சடலங்களுடன் தாய் க்ளோரி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் உட்பட 500-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கீழம்பி புறவழிச் சாலையில் திரண்டனர்.

அவர்கள் சாலையில் அமர்ந்து கோஷங்களை எழுப்பி திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், புறவழிச் சாலையின் இருபுறமும் கடும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும், பதற்றமும் நிலவியது.

மாவட்ட ஆட்சியர் வருகைக்காகப் போராட்டம் தொடர்ச்சி: தகவலறிந்து விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடந்து வரும் இந்த மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் வரையிலும், குடும்பத்தாருக்கு நீதி கிடைக்கும் வரையிலும் போராட்டத்தைக் கைவிட மாட்டோம் என்று உறுதியாகக் கூறி தொடர்ந்து கோஷங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.

அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பதற்றமான சூழல் தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க: காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி.. இளைஞர் வெறிச்செயல்.. ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சோகம்!

மேலும் படிக்க: 12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை 'ராதாகிருஷ்ணன்' திடீர் மரணத்தால் ஷாக் - வெடிக்கும் சர்ச்சை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
KanchipuramRoad accidentRoad BlockadeTragic Accident in Kanchipuram

Trending News