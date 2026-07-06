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TRB உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்ட முக்கிய விளக்கம்

TRB உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு தொடர்பாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்ட முக்கிய விளக்கம் அளித்துள்ளது. முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:18 AM IST
TRB உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்ட முக்கிய விளக்கம்
Image Credit: TRB RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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