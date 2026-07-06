/TRB உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்ட முக்கிய விளக்கம்

தமிழ்நாடு அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள 2,708 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் கடந்த 2025 அக்டோபரில் வெளியிட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, டிசம்பர் 2025ல் நடத்தப்பட்ட எழுத்துத் தேர்வின் 56 பாடங்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் கடந்த ஜூன் 25, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது. இந்த நிலையில், சில விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில் கவனக்குறைவாகச் செய்துள்ள தவறுகள் மற்றும் அதற்கான சரிபார்ப்பு நடைமுறைகள் குறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மு க்கிய செய்தி வெளியீடு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் விதிமுறைகளின்படி, ஆன்லைனில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்களில் உள்ள விண்ணப்பதாரரின் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் புகைப்படம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் இரண்டு விவரங்கள் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்குத் தேர்வுக்கான நுழைவுச் சீட்டு இணையதளம் வழியாக வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், விண்ணப்பத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாலினம், பெற்றோர் பெயர், மதம், சாதி, கல்வித் தகுதிகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இதர விவரங்களும், இறுதி முடிவுகள் வெளியிடுவதற்கு முன்பாக நடத்தப்படும் நேரடிச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் போது மட்டுமே முழுமையாகச் சரிபார்க்கப்பட்டு இறுதி செய்யப்படுகிறது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், சில விண்ணப்பதாரர்கள் செய்துள்ள விசித்திரமான தவறுகள் ஆதாரங்களுடன் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன:
1. பிறந்த தேதியைத் தவறாகக் குறிப்பிட்டவர்
கணினி அறிவியல் பாடத்திற்கு விண்ணப்பித்த ஒரு விண்ணப்பதாரர், பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழில் உள்ளபடி தனது உண்மையான பிறந்த தேதியான 27.09.1991-ஐக் குறிப்பிடுவதற்குப் பதிலாக, தவறுதலாகத் தனது 10 ஆம் வகுப்பு சான்றிதழில் உள்ள 'TMR CODE NO. & DATE' பகுதியில் இருக்கும் 05.06.2006 என்ற தேதியைத் தனது பிறந்த தேதியாக ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார்.
2. பெயருக்குப் பதிலாக எண்களைக் குறிப்பிட்டவர்
மற்றொரு விண்ணப்பத்தில், விண்ணப்பதாரர் தனது பெயரைக் குறிப்பிட வேண்டிய இடத்தில் தவறுதலாகத் தனது பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் எண்ணான 'AA 2772011' என்பதைக் குறிப்பிட்டு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்துள்ளார். பின்னர், தேர்வுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு (22.12.2025) தனது பெயரில் உள்ள பிழையைத் திருத்தம் செய்யக் கோரி ஆதாரங்களுடன் மனு அளித்துள்ளார். இவ்விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டதன் அடிப்படையில், அந்த விண்ணப்பதாரர் தேர்வெழுத தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கும்போது விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதிகளை மிகவும் கவனமுடன் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் போது மட்டுமே இறுதித் தகுதித் தீர்மானிக்கப்படும் என்றும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.