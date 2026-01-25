டெட் தேர்வர்ளுக்கு குட் நியூஸ்.. டிஆர்பி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு.. நோட் பண்ணுங்க

TET Exam Latest Update: தமிழகத்தில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வாக டெட் தேர்வு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் முதல் தாள் 1 முதல் 5 வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கும், இரண்டாம் தாள் 6 முதல் 8ஆம் வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. டெட் தேர்வை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் எழுதி வருகின்றனர்.
டெட் தேர்வு எப்போது?
இந்த தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், ஆசிரியர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த தேர்வுக்கான அட்டவணையை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் ஆண்டுதோறும் உத்தேசமாக வெளியிடும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான அட்டவணையை தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்வொரு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பும், தேர்வும் எப்போது என்பது இடம்பெற்றிருக்கும்.
அந்த அறிவிப்பின்படி, டெட் தேர்வு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை நடைபெற உள்ளது. முதல் தேர்வு ஜூலை மாதமும், இதற்கான அறிவிப்பு மே மாதமும் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரண்டாம் கட்ட தேர்வு டிசம்பர் மாதமும், இதற்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் மாதமும் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து மற்ற தேர்வு குறித்த உத்தேச பட்டியலையும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பேராசிரியர் பணிக்கான தேர்வு மே மாதமும், இதற்காக அறிவிப்பு ஏற்கனவே வெளியாகி உள்ளது. மேலும், திருவள்ளூவர் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பேராசிரியர் பணிக்கான அறிவிப்பு பிப்ரவரி மாதத்திலும், இதற்கான அறிவிப்பு ஜூன் மாதத்திலும் வெளியாகும்.
டிஆர்பி முக்கிய அறிவிப்பு
BT Assistant/BRTE பணிக்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாதமும், தேர்வு ஜூலை மாதமும் நடக்கும். Chief Minister Research fellowship பணிக்கான அறிவிப்பு ஜூன் மாதமும், தேர்வு ஆகஸ்ட் மாதமும் நடைபெறும். SET தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஜூலை மாதமும், இதற்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர் மாதமும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஆர்பியின் அட்டவணையில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. இது தேர்வர்களிடைய ஏமாற்றத்தை அளித்தது. அதோடு இல்லாமல், இடைநிலை, முதுநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வுகளும் இடம்பெறவில்லை. தகுதித் தேர்வுகளை மட்டும் 2 முறை நடத்தும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்ப தேர்வு நடத்தாது தேர்வர்களிடையே ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த அட்டவணை தற்காலிகமானது என்றும் கூடுதல் தேர்வுகள் இடம்பெறவும், நீக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளன என டிஆர்பி தெரிவித்தள்ளது. அந்தந்த தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் இணையதளத்தில் இடம்பெறும் என டிஆர்பி தெரிவித்துள்ளது. எனவே, தேர்வர்கள் TRB இணையத்தில் அறிவிப்புகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
