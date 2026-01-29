விருதுநகரில் நிலநடுக்கம்... ரிக்டரில் 3.0 ஆக பதிவு - பீதியடைந்த மக்கள்!

Tremors Felt In Virudhunagar: தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன. சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், கிருஷ்ணன் கோவில், கம்மாபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.0 ஆக இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாக வீடுகள், கட்டடங்கள் குலுங்கியதால், பீதியடைந்த மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலையில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர். பெரும்பாலான பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வீதியில் வந்து அச்சத்துடன் நிற்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது. சில வீடுகளில் வீட்டில் இருந்த பாத்திரங்கள் கீழே விழுந்துள்ளதாகவும் பதறி உள்ளனர் என கூறப்படுகிறது.
EQ of M: 3.0, On: 29/01/2026 21:06:57 IST, Lat: 9.44 N, Long: 77.71 E, Depth: 10 Km, Location: Virudhunagar, Tamil Nadu.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/HhbndaOLY4
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 29, 2026
சிவகாசி நகரை மையமாக கொண்டு நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது என கூறப்படுகிறது. சிவகாசி நகரில் இருந்து மேற்கே 2.3 கிமீ தொலைவில் 10 கிமீ ஆழத்தில் ரிக்டர் அளவில் 3.0 ஆக நிலஅதிர்வு பதிவாகியுள்ளது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
