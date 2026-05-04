தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Trichy East Election Result 2026 : திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. தவெக தலைவர் விஜய், திமுகவின் இனிகோ இருதயராஜ் இடையிலான பலப்பரீட்சை முடிவுகளை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:39 AM IST
Trichy East Election Result 2026 :  திருச்சி மாநகரின் மையப்பகுதியை உள்ளடக்கிய திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு (Tiruchirappalli East), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 141வது தொகுதியாகும். காந்தி மார்க்கெட், மலைக்கோட்டை மற்றும் முக்கியமான வணிக நிறுவனங்களைக் கொண்ட இத்தொகுதி, பன்முகத்தன்மை கொண்ட வாக்காளர்களைக் கொண்டது. 2026 தேர்தலில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் இத்தொகுதியில் போட்டியிடுவதால், இது மாநிலத்தின் 'மெகா ஸ்டார்' தொகுதியாக மாறியுள்ளது.

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்றது. தமிழகமே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் இத்தொகுதியின் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று அறிவிக்கப்படும்.

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி. ஜோசப் விஜய்

திமுக (DMK): எஸ். இனிகோ இருதயராஜ் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அதிமுக (AIADMK): ஜி. ராஜசேகரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): டாக்டர் வி. கிருஷ்ணசாமி

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,58,400

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,25,320

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,33,055

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 25

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் வரலாறு காணாத எழுச்சியாக 85.2% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. நட்சத்திர வேட்பாளரின் வருகையால் இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது.

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: இனிகோ இருதயராஜ் (திமுக) - 94,302 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: வெல்லமண்டி நடராஜன் (அதிமுக) - 40,505 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். பிரபு - 14,312 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: டி. வீரசக்தி - 11,396 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 53,797 வாக்குகள்

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 66.87% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

