/திருச்சி : தேர்வு இல்லாத அரசு வேலைவாய்ப்பு - மாதம் 27,000 சம்பளம், பட்டப்படிப்பு அவசியம்

Trichy government jobs : திருச்சி மாவட்டத்தில் மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலகில் உள்ள காலிப் பணியிடத்துக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்
Trichy government jobs : திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலகில் காலியாக உள்ள பணியிடத்தை நிரப்புவதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பைத் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தற்போது வெளியிட்டுள்ளார். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டுத் திட்டமான 'மிஷன் வத்சல்யா' (Mission Vatsalya) திட்டத்தின் கீழ், ஓராண்டு காலத் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்தப் பணியாளர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப் பொன்னான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தித் தமிழக அரசுப் பணியில் சேரலாம்.
இந்த அறிவிப்பின்படி, பாதுகாப்பு அலுவலர் (Protection Officer - Institutional Care) என்ற பதவிக்கு ஒரு காலிப்பணியிடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபருக்கு மாதந்தோறும் தொகுப்பூதியமாக 27,804 ரூபாய் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித் தகுதியைப் பொறுத்தவரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி, சமூகவியல், உளவியல், சட்டம் அல்லது பொது சுகாதாரம் போன்ற ஏதேனும் ஒரு துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். முதுகலைப் பட்டம் இல்லாதவர்கள் மேற்கண்ட துறைகளில் இளகலைப் பட்டம் பெற்று, அத்துடன் சமூக நலன் சார்ந்த திட்டங்களில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருந்தால் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி இயக்குவதில் போதிய அனுபவம் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, 2026 மார்ச் 1-ஆம் தேதியன்று 42 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். தகுதியுள்ள நபர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதனை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் தேவையான அனைத்துக் கல்விச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் அனுபவச் சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து அனுப்ப வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை 'மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்டக் குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு, கலையரங்கம் வளாகம், திருச்சி' என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ வரும் ஜூன் மாதம் 6-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். தகுதியற்ற அல்லது சான்றிதழ்கள் முறையாக இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி நிராகரிக்கப்படும் என்பதால், விண்ணப்பதாரர்கள் கவனத்துடன் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்
|விவரங்கள்
|தகவல்
|பதவியின் பெயர்
|பாதுகாப்பு அலுவலர் (Protection Officer - Institutional Care)
|மொத்த காலியிடங்கள்
|01
|மாதாந்திர ஊதியம்
|₹27,804
|கல்வித் தகுதி
|முதுகலைப் பட்டம் (அல்லது) இளகலைப் பட்டம் + 2 ஆண்டு அனுபவம்
|வயது வரம்பு
|42 வயதிற்குள் (01.03.2026 தேதியின்படி)
|விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் நாள்
|23.05.2026
|விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்
|06.06.2026 (மாலை 5:30 மணி வரை)
|அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்
|விண்ணப்பிக்கும் முறை
|தபால் அல்லது நேரில் சமர்ப்பித்தல்