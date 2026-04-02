திருச்சி கிழக்கு தொகுதி : விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? கள நிலவரம் சொல்வது என்ன?

Trichy Kizhakku, Vijay : திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? அவருக்கான வாய்ப்புகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 2, 2026, 04:07 PM IST
Trichy Kizhakku, Vijay : தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் நடிகர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுவது, 2026 தேர்தல் களத்தை தற்போதே சூடாக்கியுள்ளது. சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரு தொகுதிகளில் அவர் களம் காண்கிறார். விஜய்க்கு வரவேற்பு எப்படி இருக்கிறது?, திருச்சி கிழக்கு கள நிலவரம் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இதுவரை 

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியைப் பொறுத்தவரை திமுகவே இப்போது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. திமுக மூத்த அமைச்சர் கேஎன் நேரு கட்டுப்பாட்டில் வரும் இந்த தொகுதியில் அக்கட்சியின் இனிகோ இருதயராஜ் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார். 2021 தேர்தலில் திமுகவின் இனிகோ இருதயராஜ் சுமார் 53,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுகவின் வெல்லமண்டி நடராஜனைத் தோற்கடித்தார். ஆனால், அதற்கு முன்பாக, அதாவது 2016 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் இதே தொகுதியில் போட்டியிட்ட வெல்லமண்டி நடராஜன் வெற்றி பெற்றார். 2011 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.மனோகரன் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

இருமுறை அதிமுக வெற்றி பெற்ற தொகுதியாக இருந்தாலும், இப்போது அந்த தொகுதிக்குள் திமுகவின் கையே ஓங்கி இருக்கிறது. அந்த தொகுதி கிறிஸ்துவர்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் கணிசமான அளவில் இருப்பதால், இவர்களின் வாக்குகளே போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் வெற்றியை தீர்மானிப்பவையாக இருக்கும்.  அந்தவகையில் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவர்கள் உள்ளிட்டோரின் வாக்குகளை குறி வைத்த விஜய் இந்த தொகுதியில் களம் கண்டுள்ளார். 

கள நிலவரம்: விஜய்க்கு சாதகமான அம்சங்கள்

திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியை விஜய் தேர்ந்தெடுத்ததற்குப் பின்னால் பலமான காரணங்கள் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தத் தொகுதியில் கிறிஸ்தவ மற்றும் முஸ்லிம் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். ஜோசப் விஜய் என்ற அடையாளமும், அவரது கட்சியின் மதச்சார்பற்ற கொள்கை அறிவிப்புகளும் இந்த வாக்கு வங்கியை ஈர்க்கக்கூடும் என விஜய் நம்புகிறார். விஜய்யின் மிகப்பெரிய பலம் அவரது ரசிகர் பட்டாளம். குறிப்பாக, 18 முதல் 30 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களின் வாக்குகள் தவெகவுக்குப் பெரும் பலமாக அமையும். 

விஜய்க்கு உள்ள சவால்கள்

இருப்பினும், விஜய் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெறுவது என்பது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. தற்போதைய திமுக எம்.எல்.ஏ இனிகோ இருதயராஜ் செல்வாக்கு மிக்கவராக இருக்கிறார். இவரும் கிறிஸ்துவர். தொகுதிக்குள் நல்ல பெயருடன் இருக்கிறார். இதனுடன் திமுகவின் பலமான கிளைக் கட்டமைப்பு சேரும்போது, பலமான வேட்பாளராக இருக்கிறார். இதை எதிர்கொள்ள விஜய், திமுகவின் வியூகத்தையும் இனிகோ இருதயராஜின் உழைப்பை மீறும் வகையில் களத்தில் உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது. 

இனிகோ இருதயராஜ் விமர்சனம்

திருச்சி கிழக்கில் இப்போது திமுகவில் களமிறங்கியிருக்கும் இனிகோ இருதயராஜ், விஜய் குறித்து பேசும்போது அவர் தோல்வி பயத்தின் காரணமாகவே இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் என கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார். தைரியம் இருந்தால் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டியது தானே என கேள்வி எழுப்பியிருக்கும் அவர், தேர்தலில் தோற்றுவிடுவோம் என விஜய்க்கு இப்போதே எண்ணம் வந்துவிட்டது என கூறியுள்ளார். அவரின் இந்த விமர்சனம் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி பிரச்சாரமாகவும் அமைந்திருப்பதால், இந்த விமர்சனத்தை முறியடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் விஜய் இருக்கிறார். 

வெற்றி வாய்ப்பு: கணிப்பு என்ன?

தற்போதைய கள நிலவரப்படி, திருச்சி கிழக்கு ஒரு மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. திமுக vs அதிமுக vs தவெக என களம் சூடாக இருக்கிறது. அதிமுகவுக்கு இந்த தொகுதியில் வாக்கு வங்கி இருக்கிறது. அந்த கட்சியும் பலமாக இருப்பதால், தேர்தல் பிரச்சாரம், கள வியூகம் என தொடர்ச்சியான வேலைபாடுகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் ஈடுபட்டால் மட்டுமே விஜய்க்கான வெற்றியைப் பற்றி நினைத்து பார்க்க முடியும். இல்லையென்றால் வெற்றி பெறுவது கடினமே.

முடிவு என்ன?

திருச்சி எப்போதும் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஒரு மாற்றத்தின் மையமாக இருந்திருக்கிறது. 1996 ஆம் ஆண்டு மூப்பனார் ஏற்படுத்திய மாற்றம் போல, 2026 ஆம் ஆண்டில் விஜய் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குவாரா என்பது, அவர் சிறுபான்மையினர் மற்றும் அதிமுகவின் அதிருப்தி வாக்குகளை எந்தளவுக்குத் தன் பக்கம் இழுக்கிறார் என்பதை பொறுத்தே திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் அவரது வெற்றி இருக்கும்.

