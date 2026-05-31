/திருச்சி : வேலை தேடுவோருக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு! ரூ.50 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெறலாம்

Trichy : திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஜூன் 30 வரை நடக்கும் சிறப்பு தொழில் கடன் முகாமை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Trichy : தொழில் தொடங்கி சொந்த முதலாளியாக வேண்டும் என்று கனவு காண்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் பல்வேறு தொழில் கடன் திட்டங்கள் மூலம் பொன்னான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. திருச்சி மாவட்டத்தில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் (MSME) துறையின் சார்பில், புதிய தொழில் முனைவோர்கள் பயன்பெறும் வகையில் சிறப்பு தொழில் கடன் முகாம் ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 30 வரை நடைபெற உள்ளது.
இந்த முகாமில் பங்கேற்கும் தொழில் முனைவோர்களுக்கு, அரசு வழங்கும் மானியத்துடன் கூடிய பல்வேறு கடன் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படுவதுடன், விண்ணப்பங்களை நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொழில் தொடங்க விரும்பும் இளைஞர்கள், பெண்கள், பட்டதாரிகள் மற்றும் சுயதொழில் ஆர்வலர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.\
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட தொழில் மையம் (MSME), கே.ஆர்.டி. மீனாட்சி இரணவுகரசு சாலை, பிராமின்ஸ் ரோடு, திருச்சி – 620001 அலுவலகத்தில் இந்த சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது. முகாமில் புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டம் (NEEDS), பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டம் (PMEGP), அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் (AABCS) உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
மத்திய அரசின் முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்றான PMEGP மூலம் உற்பத்தித் தொழில்களுக்கு ரூ.50 லட்சம் வரையும், சேவைத் தொழில்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் வரையும் கடன் பெற முடியும்.
மானியம்: பொதுப் பிரிவினர் – 15% முதல் 25% வரை, பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சிறப்பு பிரிவினர் – 25% முதல் 35% வரை
தொடங்கக்கூடிய தொழில்கள்: பேக்கரி, உணவு பதப்படுத்தும் மையம், மரச்சாமான்கள் தயாரிப்பு, மொபைல் சர்வீஸ் சென்டர், டிஜிட்டல் பிரிண்டிங், மின்சாதன பழுது பார்க்கும் மையம், ஆடை உற்பத்தி அலகுகள்
படித்த இளைஞர்கள் தொழில் முனைவோராக உருவாக தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் திட்டம் இது.
கடன் தொகை: பொதுவாக ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.5 கோடி வரை திட்ட மதிப்பில் உதவி.
மானியம்: திட்டச் செலவில் 25% வரை, அதிகபட்சம் ரூ.75 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும்.
தொடங்கக்கூடிய தொழில்கள்: உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள், இன்ஜினியரிங் யூனிட்கள், உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்கள், ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில்கள், நவீன தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு திட்டம்.
சலுகைகள்: வங்கி கடன், முதலீட்டு மானியம், தொழில் தொடங்க வழிகாட்டுதல், பயிற்சி வசதிகள்
தொழில் வாய்ப்புகள்: மெக்கானிக்கல் வொர்க்ஷாப், உதிரிபாக உற்பத்தி, மின்சாதன உற்பத்தி, சிறு அளவிலான தொழிற்சாலைகள், சேவை மையங்கள்,
18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்கள், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டம் வைத்திருப்பவர்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள், பட்டதாரிகள் மற்றும் சுயதொழில் ஆர்வலர்கள்
தொலைபேசி எண்கள்: 0431 – 2460498, 4030028, 9444396805, 9445023460
ஜூன் 30 வரை நடைபெறும் இந்த சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு அரசு மானியத்துடன் கூடிய தொழில் கடன் பெற்று சொந்த தொழிலைத் தொடங்க விரும்புவோர் இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.