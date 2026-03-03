திருச்சி மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.70,000 சம்பளம் - 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Trichy : திருச்சி மாவட்டத்தில் 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று, மேற்படிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பிற்காகக் காத்திருக்கும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின (SC/ST) மாணவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ (TAHDCO) நிறுவனம், உலகத்தரம் வாய்ந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை சார்ந்த பயிற்சிகளை இலவசமாக வழங்க உள்ளது. இந்தப் பயிற்சிகளை முடிப்பவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சிறப்பான ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது.
1. ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் படிப்பு
சென்னை தரமணியில் அமைந்துள்ள 'இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட்' (IHM) நிறுவனம், உலக அளவில் 13-வது இடத்தைப் பிடித்த ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வி நிறுவனமாகும். இங்கு வழங்கப்படும் 3 ஆண்டு கால B.Sc (Hospitality & Hotel Administration) பட்டப்படிப்பில் சேர திருச்சி மாவட்ட மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிறுவனமானது மத்திய அரசின் சுற்றுலாத் துறையின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற இந்த நிறுவனத்தில் பயில்வதன் மூலம், மாணவர்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்த விருந்தோம்பல் முறைகளைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும். இதற்கான முழுச் செலவையும் தாட்கோ நிறுவனமே ஏற்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2. ரூ.70,000 வரை ஊதியம்:
இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் படிப்பை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் திறமையின் அடிப்படையில் பிரம்மாண்டமான வேலைவாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. நட்சத்திர விடுதிகள், உயர்தர உணவகங்கள், சொகுசு கப்பல்கள் மற்றும் சர்வதேச விமான நிறுவனங்களில் பணிபுரியலாம். ஆரம்பத்தில் ரூ.25,000 முதல் ரூ.35,000 வரை ஊதியம் பெறலாம். பணியில் சேருபவர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தும் பட்சத்தில், சில ஆண்டுகளிலேயே பதவி உயர்வின் அடிப்படையில் ரூ.50,000 முதல் ரூ.70,000 வரை மாத ஊதியமாகப் பெற முடியும்.
3. விண்ணப்பிக்கும் முறை
இப்படிப்பில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) நடத்தும் தேசிய ஹோட்டல் மேலாண்மை கவுன்சில் இணை நுழைவுத் தேர்வை (NCHM JEE-2026) எழுத வேண்டும். 12-ம் வகுப்பில் குறைந்தபட்சம் 45% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 25.03.2026. இணையவழித் தேர்வு நடைபெறும் நாள் 25.04.2026. தகுதியுள்ள மாணவர்கள் exams.nta.nic.in/nchm-jee/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு www.tahdco.com என்ற தளத்தையும் அணுகலாம்.
4. விமானப் பணிப்பெண் மற்றும் ஏர்லைன் எக்ஸிகியூட்டிவ் பயிற்சிகள்
ஆட்சியரின் இரண்டாவது அறிவிப்பு, வான்வழிப் பயணத் துறையில் (Aviation) சாதிக்க நினைக்கும் இளைஞர்களுக்கானது. விமான முன்பதிவு அதிகாரி (Airline Reservation Executive) மற்றும் விமானப் பணிப்பெண் (Cabin Crew) ஆகிய பணிகளுக்கான 3 மாத கால சிறப்புப் பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. இந்தப் பயிற்சியின் போது விமான டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் முறைகள், வாடிக்கையாளர் சேவை, ஆங்கிலத் தொடர்புத் திறன், ஆளுமை மேம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்து தொழில்முறை வல்லுநர்களால் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 18 முதல் 35 வயதுடைய 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
5. திருப்பூரில் இலவச தங்குமிடம் மற்றும் உணவு வசதி
விமானத் துறை சார்ந்த இந்தப் பயிற்சிகள் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் அளிக்கப்பட உள்ளன. இந்தப் பயிற்சியில் சேரும் மாணவர்களுக்குத் திருப்பூரில் தங்கிப் படிப்பதற்கான விடுதி வசதி மற்றும் உணவுக்கான செலவுகள் அனைத்தையும் தாட்கோ நிறுவனமே வழங்குகிறது. 3 மாதப் பயிற்சியை முழுமையாக முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதோடு, முன்னணி விமான நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புப் பெறவும் வழிவகை செய்யப்படும்.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி: மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், தாட்கோ, ராஜாகாலனி, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகச் சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 001. தொலைபேசி எண்: 0431-2463969
