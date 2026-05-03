திருச்சியில் போக்குவரத்து மாற்றம்! மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

Trichy : திருச்சியில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி செய்யப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து மாற்றம் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை 04.05.2026 அன்று திருச்சி ஜமால் முகம்மது கல்லூரியில் நடைபெற உள்ளதால் சென்னை to திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையிலிருந்து வரும் பயணிகள் பேருந்துகள் தவிர்த்து, புதுக்கோட்டை நோக்கி செல்லும் மற்ற வாகனங்கள் அனைத்தும் பஞ்சப்பூர் புறவழிச்சாலை வழியாக செல்லவேண்டும்.
புதுக்கோட்டையிலிருந்து வரும் மற்ற வாகனங்கள் கும்பக்குடி சந்திப்பு, பஞ்சப்பூர் வழியாக செல்லவேண்டும். பயணிகள் பேருந்துகள் தவிர மற்ற வாகனங்கள் அனைத்தும் TVS டோல்கேட் வழியாக செல்லாமல் வயர்லெஸ் சாலை, கே.கே.நகர் ராஜாராம் சாலை, LIC காலனி மன்னார்புரம் வழியாக செல்லவேண்டும்.
ஏர்போர்ட் மற்றும் புதுக்கோட்டை செல்லும் மற்ற வாகனங்கள் TVS டோல்கேட் வழியாக செல்லாமல் மன்னார்புரம் LIC காலனி, கே.கே.நகர் வழியாக செல்லவேண்டும். IG office Junction to Race Course நுழைவு வாயில் வரை பொது வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. மேற்கண்ட தகவலை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் /மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு.வே.சரவணன்.இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
டிரோன்கள் பறக்கத் தடை
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, மணப்பாறை, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு, திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு, திருவெறும்பூர் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட இயந்திரங்கள் திருச்சிராப்பள்ளி ஜமால் முகமது கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இலால்குடி, மண்ணச்சநல்லூர், முசிறி, துறையூர் (தனி) ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட இயந்திரங்கள் புலிவலம் ஒயாசிஸ் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் பாதுகாப்பாக வைப்பறையில் (STRONG ROOM) வைக்கப்பட்டு 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் மத்திய பாதுகாப்பு படை மற்றும் காவல் துறை பாதுகாப்புடனும் வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேற்படி திருச்சிராப்பள்ளி ஜமால் முகமது கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையம் மற்றும் புலிவலம் ஓயாசிஸ் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வருகின்ற 04.05.2026 அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை பணிகள் நடைபெற உள்ளது. ஆகவே இந்த இரண்டு வாக்கு எண்ணும் மைய வளாகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு நலன் கருதி ட்ரோன் கேமராக்கள் மற்றும் எந்தவொரு ஆளில்லாத பறக்கும் எந்திரங்களும் இன்று (02.05.2026) முதல் (04.05.2026) வரை பறக்கதடை விதிக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட தகவலை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் /மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
